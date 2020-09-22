港產燈籠元朗一條街- 鄧達智

得聞元朗有條燈籠街，新鮮熱辣昨天老友記告知；印象比較深刻為舊時住中環老街坊掛賣燈籠石板街、威靈頓街與結志街之間一眾依山巷泊。

元朗燈籠街其實不是一條街，而是「大橋街市」裏面其中一條巷，主人為「冠香行」香莊；八月十五中秋之前，不用說紙紮鋪、拜神物品店與香莊，猶如月餅；連賣Cookies嘅都要分一杯羹，怎不賣燈籠？

冠香的燈籠與眾不同，特色在於香港設計，人手限量本地製作；貼地Made In Hong Kong！

同類型店子，本地買少見少，年前旅遊發展局安排遊逛以為自己熟悉的深水埗；原來天外有天人外有人，在下明本不過布疋市場一小角，整體說來就是布料方面也亦知少少，其他範疇之深廣闊超乎想像。仍然堅持人手製燈籠發生也是香莊，包括極稀罕的紙紮部份，店少東繼承家業化興趣於自家手製燈籠，還預早準備了一隻；相信憑直覺為我製作，卻是童年中秋至愛縐紙白兔燈籠。

冠香情況跟深水埗香莊有點相似，每年中秋應節製作的燈籠亦由少東自發；元朗燈籠街得名並非引入人家工廠製作之搵銀行頭掛滿人有我有。而是精心設計，巧手製作，童年至矜貴的透明彩色玻璃紙貼砌楊桃燈、飛機燈、金魚燈、白兔燈⋯⋯還有神話寶蓮燈似的層層疊疊手工複雜蓮花燈，將白色紙料剪成毛毛狀類傳統白兔燈；至勁之作還是不單止透明，更是百色紛紜透明摩登布料製成的大小不同Size大眼Tik-Tok金魚燈、鯨魚燈、Teddy熊仔燈、恐龍燈⋯⋯為我家一雙四歲孖B揀了一雙不同色，已無現貨，必須訂製有毛有翼飛龍燈，全部防火安全電芯裝置，不怕火燭。

從大馬路輕鐵康樂路站，走入其實不大的大橋街市，無需問津，走過才兩條巷，眼前色彩繽紛姿態爛漫，老遠都看到猶似燈籠小森林亮麗風景；空間剛好，五臟俱全且精緻，好一條元朗燈籠街！