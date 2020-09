羨長江之無窮 - 左丁山

近日看馮睎乾專欄注釋李嘉誠給四位大學高層的信,詳細講解Within Eternity, Time Passes Within Time, There Is Change,甚為佩服之餘,在書架拿出一本古文觀止,重溫蘇軾「前赤壁賦」及「後赤壁賦」,中學時期,老師多教「前赤壁賦」一文,對「後赤壁賦」只是附帶一提,故此可以隨口說出「清風徐來,水波不興」,但對「山高月小,水落石出」兩句,則未必知道出處。中學畢業後數十年,大部份普通人都已明白「寄蜉蝣於天地,渺滄海之一粟」的道理,自不然會輕嘆:「哀吾生之須臾,羨長江之無窮。」只有升呢到更高一個層次,才能夠領會:「蓋將自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬;自其不變者而觀之,則物與我皆無盡也,而又何羨乎?且夫天地之間,物各有主,苟非吾之所有,雖一毫而莫取;惟江上之清風, 與山間之明月,耳得之而為聲,目遇之而成色。取之無禁,用之不竭,是造物者之無盡藏也……。」

五陵少年讀前赤壁賦,當未盡解其意,人到古稀,仍兩袖清風,今年在八月十五之夜舉杯邀山間明月,對影成三人,當明白歷史長流變幻莫測,曹孟德固一世之雄也,而今安在哉,七十年彈指而過,非長江之無窮也。

李嘉誠基金捐款一億七千萬元予四間大學,當然不是着眼於逝者如斯乎,而是為了將來願景,英文稿所指的Vision for Future。為了盡一分力助港抗疫,基金會早已捐出一億八千萬元支援在職醫護人員,醫管局主席范鴻齡曾回信給李嘉誠感謝說:「基金會捐出的物資是醫管局至今收到最大的捐贈,為醫管局搜羅最緊缺的防護物資,付出的時間、心血和心思,非一紙薄箋可勾勒!」今趟再捐一億七千萬元給港大中大及科大作基本研究、醫療研究,可說對症下藥,比較令人感到意外之處是其中五百萬元是給予教育大學的,基金會致教大校長張仁良教授的信說:「助教大引入全港首個終端AI教材方案,配合以AI軟件硬件教學,培養同學系統思維、符號運用與科技資深等核心素養。」捐巨款是為了對未來的期許,未來世界是AI科研世界,AI勢將帶來翻天覆地的經濟顛覆,學生愈早認識AI,愈能應付變局。