羨長江之無窮 - 左丁山

近日看馮睎乾專欄注釋李嘉誠給四位大學高層的信，詳細講解Within Eternity, Time Passes Within Time, There Is Change，甚為佩服之餘，在書架拿出一本古文觀止，重溫蘇軾「前赤壁賦」及「後赤壁賦」，中學時期，老師多教「前赤壁賦」一文，對「後赤壁賦」只是附帶一提，故此可以隨口說出「清風徐來，水波不興」，但對「山高月小，水落石出」兩句，則未必知道出處。中學畢業後數十年，大部份普通人都已明白「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟」的道理，自不然會輕嘆：「哀吾生之須臾，羨長江之無窮。」只有升呢到更高一個層次，才能夠領會：「蓋將自其變者而觀之，則天地曾不能以一瞬；自其不變者而觀之，則物與我皆無盡也，而又何羨乎？且夫天地之間，物各有主，苟非吾之所有，雖一毫而莫取；惟江上之清風， 與山間之明月，耳得之而為聲，目遇之而成色。取之無禁，用之不竭，是造物者之無盡藏也……。」

五陵少年讀前赤壁賦，當未盡解其意，人到古稀，仍兩袖清風，今年在八月十五之夜舉杯邀山間明月，對影成三人，當明白歷史長流變幻莫測，曹孟德固一世之雄也，而今安在哉，七十年彈指而過，非長江之無窮也。

李嘉誠基金捐款一億七千萬元予四間大學，當然不是着眼於逝者如斯乎，而是為了將來願景，英文稿所指的Vision for Future。為了盡一分力助港抗疫，基金會早已捐出一億八千萬元支援在職醫護人員，醫管局主席范鴻齡曾回信給李嘉誠感謝說：「基金會捐出的物資是醫管局至今收到最大的捐贈，為醫管局搜羅最緊缺的防護物資，付出的時間、心血和心思，非一紙薄箋可勾勒！」今趟再捐一億七千萬元給港大中大及科大作基本研究、醫療研究，可說對症下藥，比較令人感到意外之處是其中五百萬元是給予教育大學的，基金會致教大校長張仁良教授的信說：「助教大引入全港首個終端AI教材方案，配合以AI軟件硬件教學，培養同學系統思維、符號運用與科技資深等核心素養。」捐巨款是為了對未來的期許，未來世界是AI科研世界，AI勢將帶來翻天覆地的經濟顛覆，學生愈早認識AI，愈能應付變局。