尋找十二少（廿五） - 李碧華

二人一鬼所得資訊歸納起來，「新十二少」立體了，也有人氣了，不是一個虛幻的影子。

現代人猜想當年（二、三十年代）的十二少是個怎麼樣的男人？那時西裝並未盛行，不過以堂堂南北行少東身份，一定衣履煌然，或長衫或短打，細花絲髮暗字軟緞，走起路來，浮浮蕩蕩，他的重量，是祖上傳下來的重量，譬如錢、譬如店、譬如指腹為婚的妻子，根本毋須為自己鋪路，只以全副精神，去追蹤如花的眼睛，她追蹤他的眼睛……

但今時今日，路得由自己走，香港得由自己救，傲慢無能的政府官逼民反，一波又一波的抗爭運動，是戀棧權位的林鄭一手催谷出來，但明辨是非追求理想的大學生甚至中學生，都前仆後繼。也許如花認不出今日的他了。

「不，我認得！」如花有點哽咽：「他前世由醫生救回一命，所以今生濟世來還；他自小浸淫在南北行藥香中，所以對中醫藥有心得可以自學；他對被頑固父母逐出家門自生自滅的年輕人格外同情，因為也曾被逐過；他與我在一起時是食咗草龍的開籠雀，好唱口又多情話，都講盡了，還有什麼好說呢……」

他前世所欠之自由，今生渴求。當如花把這絲縷牽連娓娓道出，她也目中無人，眼神投放遠方，彷彿那兒有他一雙星目。

回到現實吧，永定和阿楚分析有什麼可能性？猜測：──

（一）他在示威現場被濫捕，或被警方清晨上門抓捕。

（二）他被跟蹤，被神秘車輛和神秘便衣在街巷擄走，下落不明，撥歸失蹤人士。

（三）失聯是刻意低調、淡化、沉澱、等待時機。

（四）移民、尋求政治庇護、休學一年完成心願、逃亡……

（五）逃亡失敗，已被送中。

（六）已被活摘器官，不知在哪個高官權貴富豪體內運作。

（七）遭黑警酷刑毒打或殺害，或為「被自殺」的浮屍、空中飛屍……因跨區扔擲處置，無「街坊」認得，無路祭，無可疑。

──不見死訊，不聞消息，假設安全而已。

還有一個可能性……（明續）