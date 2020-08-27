百分百感覺 - 陶傑

不知何人發明了看電影的新方法：「如果不明白，就感受它。」（If you don’t understand it , feel it ）。如高智商導演的「天能」。

但是這部戲一早就由女科學家在實驗室為觀眾上了一堂課：何謂逆時間，何謂將物質的變化釋放的熱能倒轉過來，像電影倒放一樣，讓跌碎在地上的一杯奶還原為沒有打碎的形象。

明明是物理學理論，請問怎樣「感受」呢？

寇比力克的「二○○一：太空漫遊」，以影像和音樂為主，一百萬年前猿人自相殘殺向半空掉上一塊獸骨，回落下來時已經是一艘太空船。最後的鏡頭慢慢自轉的一個星體，原來是胎盤裏一個即將降生的嬰兒。

如此影像就是讓你感受的。但「天能」明明有許多用對白解說的理論。這部電影不能感受，只可以Make Sense。

Make Sense和Feel是兩回事情。理性與感性，二百年前英國才女作家已經點名。讀物理化學和幾何代數要演繹不是靠感覺。雖然世上有許多經典作品如梵高的向日葵和麥田的星空，最初確實要憑觀者的感覺。感覺搭通了，方有對這位畫家作畫時的精神狀態的心理分析，此時可以加入一點容格和弗諾伊德。看梵高的畫可以先有Feel，然後再Make Sense。

但往往Feel和Make Sense之間搭不通。尤其是情感的世界：一個十六歲的中學女生，忽然愛上HKU二十一歲讀哲學的男生。女方家住山頂道，男方住公屋，讀大學要向政府借貸。女方的父母看見心急：他沒有錢，而媽咪明年送你去英國的Brighton College讀A-Level，不要跟他再來往，不會有幸福，你們走在一起，Doesn’t make sense。

然而女兒說：他長得像彭于晏，他對我像大哥哥一樣的溫柔保護。他說起愛因斯坦的數理邏輯頭頭是道，他令我傾倒，我對他有Feel。

這就沒甚麼好講。

一九九七年後出生的香港年輕人，沒有在殖民地時代的香港住過，他們看懷舊的紀錄片：尖沙咀火車站鐘樓的一排人力車伕、立法局對面舊香港會所的舊維多利亞建築，看上去就有Feel，認為所謂「港英」領導的香港歲月，比今日高許多。

道不同不相為謀，彼此沒有Feel，也慎勿勉強。人與人之間相處，為什麼以前如膠似漆，今日形同陌路？因為再月找不到感覺。然而電影不是用來感覺，音樂和繪畫才是，戀愛中的人也是。