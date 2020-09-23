不犯法，犯眾憎 - 高慧然

Whiskey Bible 2021問世，大師Jim Murray竟然把年度最佳威士忌頒給了一枝加拿大黑麥威士忌。這可是大師品鑑了1252種新威士忌之後，精心推薦的。出名刁鑽，近乎完美主義者的Jim Murray給出了97.5的高分。

Alberta Distillers成立於1946年，在加拿大，它是西部歷史最悠久的蒸餾酒廠。可是，跟世界許多經典酒廠相比，它的歷史無疑相當短。得獎的Alberta Premium Cask Strength是2019年推出的限量版，酒精濃度高達65.1%，在本土酒房一直未能引起酒徒關注。不過，Jim Murray對它卻激賞不已，形容它個性奔放卻又擁有完美的平衡感。

我時常進出酒房，卻從未注意過它，應該說，如果我打算買酒的話，我基本上不會選擇加拿大酒。加拿大酒得獎，令我相當好奇，用Google maps查找了一下酒廠位置，發現它距離我家不過是20多分鐘車程。我突然很想試試這枝酒，看看能不能試出大師所說的味道。

不過，連跑4間大酒房，都找不到，如大師所預期的那樣，售罄了。

第二天，有朋友告訴我，有人掃了一大批貨，以正價52.99加幣買入，正以280加幣一枝賣出。難怪好多想買一枝試飲的顧客都處處碰壁。想飲的人飲不到，不飲的人卻囤積居奇。難怪有的人，走到哪兒都被人歧視。

酒精是奢侈品，不是生存必需品，更非藥物，所以炒賣酒精並不犯法。但是，雖不犯法，卻犯眾憎。以後不要再抱怨世上有無緣無故的歧視。