生命中一次又一次的起飛 - 蔣芸

差不多有三百多個日子沒有見到鄧達智了；有關他的消息來自報章雜誌或社交媒體刊出的照片及報導，月前他經歷中招到康復，吃了不少苦頭，總算吉人天相，看來消瘦了不少；略似三十多年前初見他時那青澀腼覥的模樣，還是很突顯個人穿衣風格的那一身黑衣，在六位女士之中，這唯一的俊男特別搶眼，他剛慶賀了自己的結婚三周年紀念，此來當然也聽到了座中不少補向他祝賀的聲音。這次的午餐之約，他那另一半陳醫生分身不暇來不了，有點遺憾，婚後的他倆有影皆雙呢。

我收到的豐富的禮物是他帶來兩本紅彤彤的才剛出版的新書，一本是「Throw back」另一本是「衣路歷程」，Throw back的意思也與他的設計道路一路走來一般充滿了回顧回望與再探，「衣路歷情」出版前他曾向我索取一篇小文，我亦很樂意的寫給了他，他把它刊登在這本新書中，成為十三位為這位著名的時裝設計師介紹的寫手之一，敬陪末座，與有榮焉。

作為眼見他這四十多年來不斷的起飛跳躍、不斷的探索研究本行的旁觀者，而今天也見證了他終於能燈火下樓台的人，接到書後只有為他非凡的成就而感到驕傲。身為一位頂尖的時裝設計師，他對潮流的敏感、對細節的要求令人嘆為觀止，而作為一位長期在各報刊發表作品的專欄作者，他的遊記行踪、他的獵奇、他的感悟都已累積成為寫作中豐富的題材，發人深省也受到歡迎。

他的生命正是一次又一次的起飛，從未中斷的長途短途飛翔令他的人生視野更豐富、情節更多彩多姿也更不枉此生。