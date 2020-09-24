警察眼中的簡單世界 - 高慧然

報警聲稱遇襲的督察梁劍凱近日為去年10月21日發生在元朗的案件上庭作供，為求達到目的，令疑犯入罪，梁竟聲稱：「十一點唔會有正常守法嘅人喺街跑。」

梁督察眼中的世界未免太簡單。

原來，複雜的現實世界，在梁督察眼中如此簡單，守法者與不守法者只有一條分隔線：夜晚十一點。過了十一點仍在街上跑的人，統統是壞人，拉走、關進監獄便天下太平。十一點前在街上喪跑的人，則肯定是好人，他們跑得像賊一樣，只為了趕回家，做一個守法的「正常」人。

但是，作為一個常常夜晚十一點後才踏出家門的人，我究竟算不算守法的人呢？

夏天在香港的話，我很喜歡夜晚十一點後出去街跑，因為白天太陽實在太曬，我跑海邊，無遮無擋，陽光水銀般瀉滿地，在氣溫接近四十度的白天跑步，一個不小心會中暑。

所以，我可以選擇的只有兩個時段，一是早上日出前，二是晚上日落後。我選擇晚上十一點後，是為了避開跑步的人流及馬路上車流的高峰期，十一點後，太陽下山好幾個小時了，暑氣全部散盡，這個時候跑出去，人不多，車也少，有海風輕柔拂面，邊跑，邊享受夜景，邊不受干擾靜靜思考。相信我，午夜街跑者，很難再回到烈日當空的白天去街上跑。

還好我一直沒緣遇上香港警察，否則已經被當成壞人捉了。