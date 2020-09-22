《本土情味》- 李純恩

《飲食男女》將以往的文章精選結集出了一本厚書，名為《本土情味》。

此書結集了雜誌以往訪問香港飲食業老店的文章，全書分成七章，分別為「本土傳奇」、「本土美食」、「本土名牌」、「本土物產」、「本土匠魂」、「本土奇人」，第七章為補遺，記下了幾間已經結業的老店。

這七章內容，選出了香港經典的餐廳如「太平館」、「陸羽茶室」、「Amigo」、「Jimmy’s Kitchen」等，一直到「金華冰廳」、「坤記煲仔小菜」、「一樂燒鵝」等不同層次的食肆代表，還有醬園、臘味、醬油等優質的本地供應商，還有產菜產肉的農場，還有做砧板、賣鹹水草及賣各類廚具的商舖，還有飲食界性格人物專訪，諸如此類，這本書雖說只記錄了香港四十家老店，但實在是一條本地飲食的血脈，一路相傳，那是一種打造美食之都的精神。

《飲食男女》的文章除了飲食之外，人物故事也是重頭，事在人為，一家店為什麼好，是因為店主的努力和堅持，老店的努力和堅持往往是幾代人的事情，說起來都是故事，這些故事又連着時代，反映着當時的民生。於是一篇飲食文章就不止飲食這麼簡單了。

這本書裏記錄了香港數十年來的人間煙火，火星落在各人頭上，喚起了屬於自己的記憶，味蕾的記憶，情感的記憶，滙集起來，便湊成了歷史。既是飲食史，也是香港史。