尋找十二少（廿七）- 李碧華

那麼就認定了，豁出去了。

經歷了80多年「思念比癌還要痛」陰間悽冷的日子，癡情怨女吃了秤砣鐵了心，再一次決絕前行，不管後果。

臨出門前，永定問：「你會帶走他嗎？」

「我只要一個答案。」如花道，一笑：「若已忘了我，帶走何用？」

世人常道「你既無心我便休」，做到的有多少？真是一個關卡。面對「舊約難如潮有信，新愁深似海無邊……」一如唱詞，她是「近鄉情怯」，但又心焦如焚的，一早就不見影，想是到「老地方」去了。

屈地街山道。

他們又來到這天橋下了，1981年通的車，比起石塘咀當年的紙醉金迷風光艷色，它沒有歷史，只有人和鬼的回憶；它沒有淚，因為經歷尚淺，風霜無痕，是個冷建築。

七月十四，以前也有盂蘭節神功戲演出，臨時搭建的戲棚，曲終人散後也拆卸了，快來快去，明年再見。

附近有住宅、商場、學校、商店、教堂、市政大樓……入夜也見零落的燒衣痕跡，地上灑了豆芽、豆腐、豆卜、冷飯、龍眼、溪錢、酒水、零幣，風過，紙錢灰蝶亂飛。

「這裏一定聚集了很多。」阿楚想把手機中的測鬼App開啟，探測一下。永定道：「肯定多，何必自嚇嚇人？」

「我們沒害人，所以鬼不會對我們怎麼樣。」

「畢竟是兩個世界的。如花是見到就見到，其他見不到別驚擾。」

對呀，像有個來自中國大陸的所謂「政治及行政學系助理教授」，竟在屋苑中，撿拾市民燒街衣祭品，回家煮食還派街坊。為了響應習大大救經濟「惜食令」，與鬼爭食還po上網表忠，真是奇葩。

站在道邊，見間有拍拖情侶、收工市民、推垃圾車的老婦……全戴上口罩，面目模糊，都小心避過沒驚擾紙灰祭品，是的，人鬼殊途，不作久留。

——除了一個年輕人沒走。他開了手機對照地圖，又警覺地四下張望，不知是等人還是尋人……

（明續）