只有非法採訪，沒有非法的真相 - 林夕

林鄭說：從來就沒有三權分立。沒錯，香港自從慘被亡我之心不死的英國人統治以來，就是四權分立。第四權就是新聞工作者，就是媒體。

踏入小眾媒體、公民媒體、自媒體網絡時代，加速市長忽然容許媒體記者包括攝記定義，由警務處自把自為定義何謂媒體。嗯，或者不要錯怪壞人，說不定警務處根本無須跟市長多此一說，眾多媒體也打算向警務處長抗議鳴冤，那應該是處長說了算。

把《理大圍城》、《佔領立法會》臨門一腳列為三級，電檢處跟「影意志」無冤無仇，強人所難要加進去的聲明叫心虛：「當中有部份行為可能構成刑事罪行」，說明了在怕，怕去年堵住了理大，不管留守在裏面的人狀況如何，究竟是什麼人構成刑事罪行，什麼人有謀殺不遂嫌疑。這跟警務處公關說為方便採訪工作，不承認記協發出的記者證一樣，一樣在怕，怕了現場採訪人多勢眾，拍出來的紀錄越多，真相越透明，兩個字：心虛。

如果不是心虛，大大聲聲口口聲聲說防暴警沒有防止自己施行暴力，在街頭遊走行路示範威嚇警隊執法的，都是暴徒，那麼應該歡迎來拍，別說記者妨礙執法。多個人多雙筷，警察公關說法合理化得更快，那就少點爭論，多點和諧，現在怕阿婆走得快，豈非有古怪？

真相是立體的，難得會完整無缺，缺了小眾媒體、獨立自由身記者，大學校報又被褫奪了現場採訪資格，人人一把口一百種真相，只因為總是缺了一角。現在沒有人爭取採訪警察，是要在現場多角度拍攝畫面，將來檢察官要起訴，就不用給法官有畫面證供不足為藉口，釋放暴徒，引起葛珮帆周浩鼎之流不滿。

完，典型廢話講完，司馬昭之心，路人皆知，港共政府只是想第四權玩完，但自由身自由人自由拍攝行為，不會就此中斷，港警之心，路人皆可拍。從樓上拍到樓下，紀錄了實況，這也算犯法嗎？還沒有法例禁止將片段放上網的話，誰是記者，一條毛關係都沒有。

請記住，前律政司檢察專員江樂士說過，港警能在暴徒如此兇殘暴戾情況下，仍然維持好秩序，是要拿諾貝爾和平獎的。既然如此，港警將會繼續保持克制，克制住記者拍攝角度，現在又嫌記者太多，阻礙執法，就順着他們吧。少了合法記者，預期會多了很多非法攝影家，當寫真來拍，多抓幾個，跟現在當面以胡椒招呼合法記者，又焉知非福？

請記住，只會有非法採訪，沒有非法的真相。