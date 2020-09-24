許鞍華談吐爽朗，甚至接近戇直，和她閒聊，上世紀中曾經流行的名詞「大笑姑婆」往往不請自來，不認識她本人的讀者請參考這期《明月》主打訪問稿，百分百傳真。不過我懷疑，由活潑的口語轉化為書面語，多少有點迷失翻譯，譬如提起《金鎖記》，白紙黑字「高志森請我做舞台劇」，直覺謙卑的她不會用「請」字那麼孟浪，現場吐出來的極可能是「搵我」。《第一爐香》自演員造型曝光一刻起，坊間就對選角意見多多，一時彈葛薇龍太豐滿，一時嫌梁太太過於青春，一時又不滿喬琪喬血統缺乏雜質，我倒認為配搭相當啱數，就如當年公佈《半生緣》黎明演沈世鈞，黑人問號此起彼落，後來銀幕的效果不是恰如其份嗎？

比較遺憾她坦言明白原著「特別之處描繪了香港華洋雜處的性質」，對白應該夾雜上海話廣東話英語，但因為「不敢輕舉妄動」，結果「只是統一要求他們說標準的普通話」。馬上記起一九八三八四年間初見許導的一幕：滿腳牛屎的FOB從三藩市到香港求生，在電影節做打雜，有一天聽說《傾城之戀》在邵氏影城鄭重開鏡，朋友妻小休復出飾演女主角白流蘇，心想既可漫遊心儀片場又可先睹最心愛作家顯靈，還能順便和王太太say hello，一箭幾鵰機不可失，於是跪求《電影雙周》編輯安排去探班。拍的是淺水灣酒店走難，午飯時間見導演坐在荒山野嶺食飯盒，不知哪來的勇氣，走過去問三問四，其中一條問題是「會不會考慮局部配上海話」。她斬釘截鐵說不，大概驚訝鄉下仔唔識世界，剛好飯吃完了，豪邁地將飯盒往後一扔。