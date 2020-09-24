小粉紅樓夢 - 陶傑

同樣是「難懂」，當你寧願花十天八日研究「天能」的敍事時間線，也不會用兩三小時試試開卷看紅樓夢，就知道所謂「中華文化復興」是屬夢囈。

若真將所謂的「愛國」當回事，大陸「小粉紅」的意思應該指中國人的手提電話網絡裏許多微信群組，一眾粉紅迷激論寶黛釵、王熙鳳史湘雲妙玉尤二姐，或就為何一開頭場秦可卿淫喪天香樓的喪禮，這場戲的密碼在何處，或比較紅樓夢和金瓶梅，rather than比較基斯杜化諾蘭的時空夢境三部曲。

旁觀網絡，當你看見「我是中國人，所以我一定看劉亦菲的花木蘭」之類留言，冷笑之後，更了解所謂「中國人」有其獨特的思考方式。

西方電影霸權改編中國人的故事，對紅樓夢當然沒有興趣。老青一幫女人，幾個面目模糊的老男人，日日吃飯喝酒、行酒令猜謎語，毫無情節，又無用得着袁和平武術指導和千軍萬馬電腦特技的地方。除非突出賈寶玉是同性戀，史湘雲是Lesbian。

但是在同志版如此之紅樓夢的西片中，又產生了新的問題：原著中的賈寶玉是娘娘腔的０號，要配對一個陽剛型的一號，不如這樣：將英使馬爾戛尼勛爵晉見乾隆皇帝這段史實，向前推移幾十年，變成在北京的大觀園看花燈時遇着了賈寶玉。

馬爾戛尼勛爵由祖迪羅飾演（或澳洲人留鬍子的羅素高爾也可以），在花叢中見到了胡歌般的賈寶玉，東西方精英相遇，天雷勾着了地火，就在瀟湘館旁邊的假山後纏綿了起來。

然後Tom Boy的史湘雲也配對上了英使團的一個黑人女翻譯（西片政治正確要規定若干角色比例留給少數族裔）。周迅飾演史湘雲，帶着該黑妹雞同鴨講的一齊撲蝴蝶，然後一把摟住，四目情深交投，這又搭成了另一支情慾一帶一路。

這樣的迪士尼的粉紅樓夢，在花木蘭之後，向十三億市場隆重推出，開化中國人重新認識自己的文學經典，教他們如何文化愛國。

請盧燕演賈母，周潤發客串賈政，章子怡飾王熙鳳。片中加插中國精品烹飪場面，還有焦大和趙姨娘傭人房裏吃蝙蝠湯。