藍絲怒X警方保護殺人犯 - 馮睎乾

「X佢老味，香港警察做乜要保護殺人犯呀？仲畀埋間屋佢住？條大粒癦殺咗人，咪後果自負囉！唔通養佢過世呀？警察係咪傻㗎？」我的藍絲朋友如是說。

朋友所言，點出了全港所謂藍絲KOL都刻意隱瞞的真相：警方保護殺人犯陳同佳，根本違反藍絲核心價值觀。藍絲一向主張「犯了法就要繩之於法」、「做錯事就要勇於負責」，把這種主張推到極端（本人雖然深深藍，但絕非這樣偏激），就會說：「你是暴徒，即使被警察兜心口開槍，也是罪有應得，打死無怨。」對不對？

陳同佳儘管是林鄭口中輕描淡寫的「自由人」，但畢竟也是舉世知名的殺人犯，而全香港所有人甚至於習近平，也因為他的綠帽而被害得雞毛鴨血，在藍絲眼中，理應被定性為「死十次都唔抵可憐」。然而根據管浩鳴所說，香港警方一年來均遵照殺人犯佳哥要求，提供安全屋讓他安居樂業，歲月靜好。

雖然管浩鳴時常聲稱陳同佳「心情麻麻」，但我有理由相信，過着金絲雀生活的他，心情肯定比林鄭月娥以及香港大多數人更靚。警方浪費資源保護一個「自由人」，理據何在？是否應該向一眾藍絲交代清楚？警方千萬不要告訴我，你是擔心佳哥離開安全屋會有生命危險——你這樣說將會危害市民生命，不是笑到斷氣，就是嘔到想死。

即使陳同佳離開安全屋，也不大可能被眾人「私了」，因為要數全港犯眾憎的人，陳同佳應該三甲不入，連考第一那位也冇穿冇爛，幾時輪到佢？退一萬步，假如潘生潘太不惜一切手刃殺女仇人，他們也會受法律制裁，到時警方再「嚴正執法」不遲，實在不必為了預防一宗不存在的復仇血案，無休無止向殺人犯提供安全屋這項VIP服務——難道不是由香港人付費？

王安石在〈復讎解〉說得好，復仇「非治世之道」，因為明君在上，眾官各司其職，罪人必得應有懲罰，無需老百姓私下復仇，只有在「上之不可告，辜罪之不常獲」（即官府不負責任，犯罪者常逍遙法外）的時候，才會有「小民方興，相為敵讎」的社會亂象。因此，陳同佳若被報復，罪魁禍首也是政府。香港警察保護殺人犯，說穿了只是用納稅人的錢，為不負責任的政府埋單而已。