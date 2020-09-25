是否死於心碎 - 蔣芸

疫症肆虐的這一年大家都不好過，人人如臨大敵的全副武裝着，朋友間沒有走動往來，只剩下紙上談兵的聊勝於無；一波一浪的爆發疫情令人心驚膽寒，每個人幾乎成了一座真正的孤島，再也不可能任性過日子，本來可以盡情盡性的聚餐同樂，忽然變成不遇而安、不遇才安；此疫之來更叫人領略到死生無常，只因那種無聲無息的感染不分性別國籍膚色及老少，當然大家都知道上了年紀抵抗力衰退而更易感染。試想想這一年來，多少年輕的生命被吞蝕而提早結束了人生，死得多麼冤枉。

死生無常固然令人唏噓；最近台灣有位年僅三十六歲，人緣甚佳，人稱小鬼的藝人突然離世；圈中人紛紛發文悼念，盛讚他的為人，但這些好話在他生前無法挽救；一個如日中天的青年突然走了，更無法令個人歷史改寫；靈堂上家人親戚、現任女友、前女友、好朋友哭成一片，為逝者的早夭而惋惜不捨，但有誰想到這個年輕人是否可能死於心碎？他心愛的同伴同學是他甘心為她做牛做馬，做小廝做跑腿做出氣筒做備胎的那位愛人，原來最後選擇的並不是他，表面上的聲色不動若無其事，只是一個學過演戲的藝人，一種維持尊嚴的姿態而已，恐怕的是當時他內心的翻江倒海洶湧澎湃又有誰知道？他不想因失態而成為她的負擔，或成為他人的笑話，只好強忍着悲傷繼續走着自己的路而已，但世界已經不一樣了，天慢慢黑了下來，他再也無法面對失去愛人的殘酷現實。

一顆心能承載多沉重的哀傷？一顆心能破碎幾回？一個年輕的生命是否就因失去愛死於心碎？