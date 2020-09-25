就是不跟紅 - 畢明

要對付可惡的人生，對抗2020年的黐筋，總得有時候吃喝得暢快點來發洩一下。

時間是個竊賊，偷走了我們的明天，搶走了我們的快樂，犯罪現場只剩昨天空餘恨；今年它更是個惡棍，脅持的已不止是青春，還狠狠以健康作人質，反面便撕票，忽爾又來到9月之末。

休漁期終結，疫情稍歇，鬆弛過皮膚的社交距離合該拉緊些。仍然限聚四人，容易凸章，但小別必須重逢，朋友係要見嘅，葉一南一呼我們即應，直奔葉氏伉儷家合體，盡訴別來是否無恙，畢竟活在香港，現實已太魔幻。

事先張揚，是夜餐單：白灼赤米蝦、潮式凍蟹，椒鹽白飯魚、還有大大隻花蛤王，蒸一尾手釣三刀，青菜一碟，單尾來個煙燻馬友魚焗飯，無憾。

酒，我辦。可惜其中一位臨時身體不適，缺席，陣容有兩個酒量甚淺，得兩個具戰鬥力，便帶了兩瓶。

來到葉宅，開飯前先觀賞一下食材，赤米之外，還有白蝦，帶來的酒正好。這位葉公不好龍，好奇，看我帶了甚麼飲品，我說，平凡中一點不平凡：white bordeaux。

熟朋友家常飯聚，吹雞即到，不必要甚麼酒唬人，我想，葉生葉太不是酒徒，波爾多紅葡萄酒肯定喝過無數，一般人喝酒，追慕的、懂買的也多是red bordeaux，想有一毫子新鮮、二兩驚喜心思，何妨來個white bordeaux。果然，Danny（葉生）說：「咦，真係少飲喎！」

Château Smith-Haut-Lafitte 2014是也。此莊位於波爾多南邊Pessac-Leognan區中的Martillac村，歷史悠久，源遠至可追溯到1365年。1872年，蘇格蘭航運商人George Smith買入酒莊，在舊名字Château Haut-Lafitte之上，加入了自己的名字，也令它成為了最英式的法國酒莊。

很多人只知道波爾多紅酒，其實它也有白葡萄酒出產。White bordeaux或稱bordeaux blanc，佔整體波爾多酒約10%，相對較少人認識。其實直至50年代末期，波爾多酒的生產是紅白各半的，但由於1956年一場錐心的霜凍，加上更理解地理風土特性，更配合市場需求，導致了大部份波爾多土地的重新種植。不消幾十年，葡萄藤面貌換了人間。氣候因素，人為選擇，要變，世界可以變得快到你唔信。

Château Smith-Haut-Lafitte在19世紀曾顯赫盛名，1876年更贏得「最佳管理莊園」金獎。但經歷兩次世界大戰的波瀾，也試過長時間沉寂，直至1990年被商人Daniel Cathiard購入，重新注資，以傳統技術結合新科技，採用人手摘葡萄，自設橡木桶工場，更是少數最先採用Oenoview satellite imagery system尋找最佳收割日的酒莊。一切努力之下，質素飛升，九十年代之後的出品，紅白俱佳，Robert Parker認為是最有潛力的酒莊之一，更忍不住給了2009的Château Smith-Haut-Lafitte Rouge 100分，可能是由名氣到價格都最低調的滿分波爾多紅酒。

但我偏愛它的白，無他，精緻地優雅，配海鮮一流。薑花與橙皮之氣雍華大度，蜂蜜柑桔活潑之時，柚子來幽幽瞟你兩眼，洋甘菊已在不遠處靜候，微微焦糖青檸的眉目之爽朗，令人想相處好久好久。

酒莊78公頃的土地，大部份都是紅葡萄的世界，僅11公頃用作白葡萄的種植，主要是Sauvignon Blanc。它的白，沒拿過100分，卻是識途酒饕之選，是以酒價時見比其紅酒更高，基本美金$100起跳，好年更是不止了。都說"rich & creamy White Bordeaux wines made in Pessac-Leognan tend to be expensive and is the most highly sought-after style of White Bordeaux"。

帶酒和朋友喝，挑選甚麼酒，其中一樣重要的事，是靜靜記下不同人的喜好、程度和酒力。酒，是一起飲的，不能只顧自己開心。如葉太，酒力淺、喜歡少少fizzy，偏向輕身，果香、微甜，很天真的palate。之前飲過，記下了她的少女口味，記得她喜歡Brachetto，專誠為她準備了低酒精、輕氣泡、清麗香甜的Banfi Brachetto d’acqui rosa regale 2019。

Brachetto是一種意大利葡萄，用來釀溫柔輕巧的有氣紅酒，冰過才喝，有人喜作餐前酒。它帶丁香、士多啤梨、車厘子及玫瑰花香、可追溯到古羅馬時代，是埃及妖后至愛。傳聞凱撒大帝和Marc Antony爭女，都是送上Brachetto d’acqui博紅顏一笑，它更有釋放愛人熱情的魔力。我用來餐後配Venchi黑麻麻的朱古力雪糕，fit到漏。意想不到是Danny雪糕後再勇切大同五仁月餅，卡路里不當是一回事，此酒又驚喜匹配。

說到甜品酒，很多人不知自己其實都喝過white bordeaux。白的波爾多，有乾身、也有甜的，馳名的就是Sauternes，就是Château d’Yquem。