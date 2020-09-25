天能2046 - 馮睎乾

2046年6月9日，47歲的REBIL創黨主席陳同佳（大紫荊勳賢，JP，香市大學榮譽法學博士）正式宣佈，將角逐新一屆香市市長。民調顯示，陳同佳獲得60%市民支持。

這位傳奇人物，廿多年前原是殺人犯。然而陳同佳憑藉個人努力，成功爭取到國家級保護，更被官方定性為「自由人」，從此扶搖直上。最為人津津樂道的，是年紀輕輕的陳同佳，得到聖公會牧師管浩鳴擔任實質代言人，此乃古往今來教會史聞所未聞的事例。

基督教所謂「先知」，本義非解作「未卜先知者」，因為「先知」希伯來文navi、希臘文prophetes，意思都是「（神的）代言人」。陳同佳得牧師代言，不就說明他的神性跟上帝相若嗎？管牧師害怕大眾無法理解這件奧蹟，也明白「先知在家鄉不受歡迎」，所以才忍辱負重，三次不認自己是代言人。

陳同佳一生有三大轉捩點：一是被指殺害潘曉穎；二是戰事爆發，滯留香市；三是夏威夷格林威治大學博士進行了深入調查，發現陳同佳竟然是無辜的。當年所有指控，只是假記者、假媒體的政治操作，企圖利用陳同佳打擊特區和中央政府威信。這項調查完美解釋陳同佳為什麼受到國家級保護，有效化解了一場政治危機，很快得到官方肯定，以及14億人的支持。從此，陳同佳名譽獲得光復，改變了命運。

據REBIL黨的網頁資料，REBIL反過來讀是拉丁文LIBER， 表示「自由」，紀念前市長稱陳同佳為「自由人」，正式赦免他的罪行。陳同佳近年積極行善，秉承蕭芳芳遺志，努力為護苗基金籌款，更積極到學校巡迴演講。他時常對年青人說：「人不必為自己的行為負責，因為我們生而自由，有權為所欲為，但大前提是愛國。」

他參選市長本來十拿九穩，只有一個暗湧：陳同佳的政敵利用熵反轉機器，打算回到過去殺掉陳和潘的第三者，藉此改寫陳同佳一生。陳知道後，也進入逆轉機器回到2017年，要搶先找到那個男人。幾經波折，他終於殺掉所有逆行政敵。這時候，他也終於發現一個難以置信的事實：除他以外，潘曉穎根本沒有其他男朋友。

若沒有第三者，當年怎會殺人？不殺人，怎會有2046的他？於是陳同佳吞了一下口水，朝着潘曉穎走去，柔情說道：「曉穎，好耐冇見啦⋯⋯你記唔記得我？」