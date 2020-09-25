驚乜嘢啫？咪驚你囉 - 林夕

驚乜嘢啫？這是最近最流行的大哉問。

港版國安法要實施前，驚乜嘢啫？只是針對一小撮人，不設追溯期，結果去年參與過反對送中條例的，都順帶起訴違反國安法。

送中條例誓死要實施，驚乜嘢啫？又不是針對你，無犯法咪冇事囉。結果送中的十二「瞞」徒，家人以及委託的律師都被拒於門外。對，犯法就是犯法，未審先判，然後最詭異的是由外交部發言人宣判，罪名不只非法出境，一併貪方便似的，被編派了港獨份子，再加上違反國安法。

當初驚乜嘢啫？咪就係驚大陸司法囉，所謂審訊囉。唔只係驚，係信不過大陸的法治，人治以法治人。

驚乜嘢啫？人大葉國謙大人質問十二名逃犯家屬，開記招為什麼要蒙面，咪驚你，你這類人肉輿論機器囉。

你沒看到要跟隨你當奴才而未可得的馮煒光，以前狼英發言人自居在文匯報撰寫鴻文，批評家屬為政治消費自己家人，同時又質疑家屬沒展示文件證明，包到實看不到臉孔。既然不是真家屬，那就不是消費自己家人，是假家屬消費別人，在真家屬傷口上撒鹽。是但一樣，請馮煒光消費憂心如焚的家屬之前，二者任擇一項才在別人的傷口上撒鹽。

驚乜嘢啫？家屬驚株連罪，驚控訴過林鄭自稱香港人的母親，得罪了特首，得唔得？偷渡的是他們家人，求助無門反而要被你指控，開記招是要抹黑內地囉。內地所謂審訊，不必任何人抹黑，不明不白，你用漂白水也漂不白。驚你這種冒牌戰狼，為了抹黑受害者，完全忘記了一個人要有起碼的人性囉。

用字可不可以更刻毒？擔心到爆喊，還要「包到實」，到底內心有多委屈？像你這樣的幫兇，反而可以光明正大做黑手的事。驚乜嘢啫？不只驚患病的家人在獄中有沒有藥物，不只驚官派律師跟檢察官充分合作，不只驚自己委派的律師受恐嚇，是我們看見香港有那麼多是非不分的你的同類。

是，是非法出境，是犯了法就要驚，但唔應該驚得不到公平公開的審訊，唔應該驚聯絡不上骨肉想看的至親。唔駛講咁多，簡單一句，有你馮煒光是香港人就夠驚。再簡單兩句，香港有林鄭這位母親，做仔女嘅唔「包到實」，隨時受報復性家暴，唔驚就真係假家屬。