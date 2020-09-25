大開眼界 - 葉漢良

上星期寫了一篇《眇能視》，題出於《易》之《歸妹》卦，指有視力障礙的人，雖然能夠看得見東西，但卻不清楚，算是模模糊糊。我是有感而發的，早幾年右眼做過白內障清除手術，換上晶片，用紗布和眼罩將眼睛蓋了一天，翌日到診所覆診，由醫生把紗布眼罩除開，慢慢睜眼看世界，感覺就好像明亮了好幾級，有如除去了一度昏黃的濾鏡。

左眼仍有一點粥狀體，但不礙事，不急於清除，擱下已經好幾年了，那就多等幾年吧，暫且沉醉於期待再驚慄眼前一亮的過程。

無聊的時候總會想一些無聊的問題，究竟是矯視前看的世界真實，還是矯視後看的世界作準。步向不踰矩，仍不乏大開眼界的機會，未嘗不是福份。

以前讀岳飛，插圖只見岳母拿着繡花針在岳飛的背脊上紋上精忠報國，似扶乩。新時代來臨，我以前的印象顯然不夠清晰準確，實情係，天父或者上帝感召了岳飛，才顯靈出那遠近馳名的愛國Tattoo。設計教科書的人，思路創新得實在有文有路。基督教徒都知道，聖經是神默示的，至於扶乩，一般都請太上老君等暗中上身，由土教換上洋教，是現代化還是洋化呢？

那就產生了幾個令我很糾結的問題了，原來天父上帝不單止選了猶太人做選民，還選了漢人。我們的國教不是無神論的嗎？糾結啊！

另外，報國我理解，但精忠我就看不清了？是徽、欽二宗還是高宗呢？當朝聖上有沒有把他看作雙面人呢？聽聞岳飛的莫須有罪名不是秦檜所害的，相國只不過是當朝聖君的白手套罷了。

秦檜六十六歲病沉，距岳飛寃已十四年，好官為到最後，終前還得皇上親訪，歿後得高宗手書賜「決策元功、精忠全德」以作神道碑額；太常寺博士曹冠撰謚文還稱他有「報國之大節」，曾「光輔聖主，紹開中興，安宗社於阽危之中，恢太平於板蕩之後」，很耳熟的「疾風知勁草，板蕩識忠臣」。秦丞相精忠報國，出於太常寺「朝媒」，是官方定調，秦檜才是精忠楷模，尤適今鑑。讀文史幾十年，矯視後始稍能看真。真糾結啊！

上帝耶穌，近日紅爆教育界，繼岳飛受天父感召愛國之後，又見耶穌石頭依法掟死淫婦的故事。故事本來出於《約翰福音》第八章，說耶穌早上回到殿裏佈道，文士和法利賽人帶了一個「行淫時被拿的婦人來」（不知是否捉黃腳雞），公審之餘，還要按摩西律法將婦人用石頭掟死，眾人一陣磨磨蹭蹭後，耶穌說：「你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打他」。婦人因此得寬恕，並且改過自新；以寬待人，這是膾炙人口的聖經故事。

正如《新約》是《舊約》的更新版，強國也呼應了依法治國的新思維，將這個故事更新以適合新時代。教科書中的耶穌用兩句說話「大」走了一群作賊心虛的文士和法利賽人之後，自己拿起了石頭掟死了淫婦。強國教科書教導我們子女說：耶穌也承認自己是有罪的，但說如果要等「身冇屎」的人來執法，那就肯定沒有人有資格執法了。

哎呀！我真茅塞頓開，清楚了，清楚了！思路是那麼清晰，邏輯是那麼合理，並且那麼切合時勢貼地。

即係咁，假設我係執法人員，去叫雞，唔俾錢，兼虐待隻雞，最後還是把她拘捕了，雖然我身有屎，但我係執法人員，我亦冇可能搵到一個身冇屎的同僚來執法，法治為重，你有罪，我有石頭，執法便無障礙了。所以，要搞甚麼獨立調查委員會，就是明張目膽破壞法治。

《歸妹》卦全名《雷澤歸妹》，當中有一些很荒謬劇式和費里尼（Federico Fellini）風格的影像場面。《歸妹》說閨女出嫁，有陪嫁，或姊妹共事一夫，有視力有問題的人，卻裝能視（眇能視），有行動不良的人，但依然走來走去（跛能履），有力有不逮，有延誤佳期，有婚嫁兩方身分不相稱的衣裝錯配，像個玄玄幻幻的馬戲團。最終一爻說「女承筐無實，士刲羊無血」，即女方的獻禮籃無物，男的祭羊卻不見紅。辦喜事，卻事事不協調、荒誕，也不知是喜事還是喪事了。

奇幻世界，要看得更驚慄，只等再做一次矯視手術。