中國某趙姓國師提出愛國建議，全球全人類超級大攬炒：在太平洋引爆裝滿核彈頭的核潛艇，掀起超過二千米巨浪，青藏高原以外的地區全部淹沒。

另在喜馬拉雅山脈引爆數千枚核彈，改變地球的公轉軌道，地球將帶着全人類飄向黑暗宇宙。

三在四川盆地深鑽一萬米，埋入數千枚核彈同時引爆，激起地心塌陷，全世界人類滅絕。國師警告，若所謂特朗普如果插手「解放台灣的戰爭」，即全人類一同毀滅，「要做好見上帝的準備」。

趙教授來自瀋陽工學院，即張學良張作霖父子創建之「東北大學」，在大陸雖未至清華北大之「世界第一流」，至少也相當於中國版的倫敦大學帝國學院。此位中華民族學術精英有此可歌可泣之洞見，不僅發動過西安事變、改變中國歷史軌道的張學良可以含笑九泉，香港之愛國家長也可以將瀋陽工學院列為疫情平息後將子女送往北上「留學」之首選，不要炎黃子孫言必牛津劍橋之戀英崇洋，避免為西方列強鄙視。

趙教授此論，即刻引起對中國有嚴重偏見的人圍攻，指為毛澤東仇恨教育隔代樣板。香港人一聽就懂，因為香港流行曲經典：將冰山劈開，阿梅唱；千個太陽，葉德嫻、陳潔靈合唱。

毛主席出席過莫斯科各國共產黨和工人黨代表會議，由於都是自己人，於是講心裏話：代表中國建議蘇聯大哥早日與美國打核戰，中國六億人口，可以死掉一半，剩下三億，戰後再繁殖回來。

歷史檔案顯示：講話後全場鴉雀無聲，對中國人民之牛逼，又驚又喜，敬佩得說不出話來。毛主席之核戰論，尚且計劃留三億中國人重頭配種，實屬菩薩心腸；趙國師則主張全人類七十億包括領取BNO移居英國的香港人冚球剷，中國人全民陪葬，亦即「天能」未來人時間逆旅回來執行任務之命意，「改革開放」帶來進步，亦可見一斑。

因為當年捷克共產黨書記聽了，私下與同僚耳語：中國人死一半尚有三億，我們捷克只三千萬人口，死一半如何再培植？言下之意，中國人自私，連世界大戰也只想到自己，不夠「國際主義精神」。

現在天下為公，共產主義、民族主義、達爾文主義三結合，都均等了。