芳魂和繆斯 - 邁克

同樣滾搞祖師奶奶，高檔知識份子月刊大而無當，反而旗下親民周刊有一篇黃念欣的〈一縷芳魂——張愛玲小說的配香筆記〉非常好看，以名酒配佳餚的方式替白流蘇王嬌蕊們尋找香氛，命題新鮮有趣，嗅覺發達的「味精」讀得津津有味。篩選的十大主角包括冷門的言子夜，毫不掩飾戀父情結，其任性連一向胡作非為的專業走地雞也寫個服字，另外還有《小團圓》的蕊秋，可見作者對張的世界多麼熟悉，拜得神多自有神庇佑，「因為懂得所以慈悲」，絕對不是臨時抱佛腳的普通讀者。不過，以張媽媽作藍本的美婦人獲分派香奈兒五號，卻稍有趕收工之嫌，縱使大前提是只挑買得到的商品，特殊人物不妨破例得到特殊待遇：我個人第一選擇是Bourjois的「夜巴黎」，次選嬌蘭的「夜航」，只有永遠不再的老香，午夜夢迴若隱若現，才襯得起「我一直是用一種羅曼蒂克的愛來愛着我母親的」那句無忌童言。真要執正嚟做，可考慮川久保玲發行的第一款香水，金黃色的，瓶子像布朗庫西的雕塑《沉睡的繆斯》，既和張心目中她的地位吻合，同時摩登前衛，名門閨秀婚後效仿羅拉出走，行李箱應該有盛載它的容量。

歷來寫張愛玲寫得最體貼入微的肯定是杜杜，信手拈來輕盈可喜，百歲冥壽流水宴不見他到賀，損失的是我們的眼睛。可能淡恬的他不喜歡趁熱鬧，也可能沒有人認為他是張愛玲專家——我也不認為，除了因為沒有紅光滿面出席什麼研討會，更因為他寫《紅樓夢》寫希治閣寫《聖經》寫西西一樣通透，怎一個「張專」了得！

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