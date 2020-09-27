這不是要串或者調侃早前名噪一時的「女權菠蘿雞」事件，如果是，我從來都不會掩飾，更無餘暇申報否認。我甚至願意相信，她們當中有些真的意願良好，只是無知。

但若真的關注女權、人權、公義，希望推動改變，我謙卑而真誠的推介紀錄片《RBG》，請看看歷史上有些可敬的人，曾如何身體力行令世界進步。紀錄片談的是美國聯邦最高法院自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的生平，這享年87、剛去世的瘦小老婆婆，是司法巨人，是文化圖騰，有份改寫人類的命運。

想誠懇地致敬，真心關注她重視的課題，自然該秉承她不慍不怒的溫潤本色，無需嘲弄。你看她每次說話，在聽證會在法庭在生活中，都冷靜、實在、理性、睿智，不亢不卑不火，篤定如一坐小泰山。是她早死的媽媽教落的：要像個淑女、而且要獨立。片首她解釋說，淑女於母親的意思是，做人處事不要受憤怒、妒忌、煩懣等情緒影響，既耗精力也浪費時間，"being a lady" meant being fiercely independent，在那時代想法非常前衛。

女人要「獨立，永遠。不管，感情還是金錢」，張愛玲也蒼涼地明白。

熱愛歌劇的RBG說，在她成長的歲月，她從沒見過任何一個交響樂團有一位女樂手。著名樂評家如《紐約時報》的Howard Taubman，發誓他單憑琴聲便能聽出在鋼琴前彈奏的是男是女。結果有人找他做了一個"blind- hearing"的實驗，「蒙眼試聽」下他錯到七彩。世上琴聲只有好與不好之分，沒有男女之別。

自此樂團面試，都垂簾試音，刪去了男女色相的先入偏見，純以音樂定高低，差不多一夜之間改變了整個音樂界的歷史。

RBG從來不控訴，不吶喊，不聲淚俱下，只溫文的，說出事實。如果這樣的事實都不能突顯不公平，還有話可說嗎？再聲嘶力竭亦徒然，"Reacting with anger or annoyance would not advance one 's ability to persuade"。

在美國，性別歧視曾是常態，曾經合該。父權之下，女性是次一等的性別，是男性的附屬。世界上，很來地方仍然如是。女性連讀書、考車牌、入場看球賽，都是罪。

1956年她入讀哈佛大學法律學院時，全班約500人得7名女學生。是事實。學院院長照例請女同學到他家作客晚宴，問「妳們為什麼讀法律，要做男人的工作？」是事實。她以最優異的一級成績畢業，找不到工作，律師行都說：我們不請女人的。不唯才是用，純以性別決定聘用與否，也是事實。

那些年，女人不能自己買樓，不能申請信用卡，沒有老公同意/簽署，她們是二等公民。

女人彈琴、女人做律師、女人有信用卡，近乎荒謬。你希望自己的姊妹、女兒、孫女，都繼續受到社會的綑綁和歧視，被定型看低，沒有獨立自主，才幹才華不被尊重嗎？

“I ask no favor for my sex, all I ask of our brethren is that they take their feet off our necks”，RBG引述爭取女性參政及投票權的Sarah Grimké的話，不求對女性特別優惠，但求老兄伸少兩腳。

RBG開始定下目標，專接有機會改變法律制度、衝擊偏頗性別價值、重新審視遊戲規則的官司來打，包括為男士爭取女性/媽媽才有的社會福利。喪偶的家庭主夫選擇全職照顧孩子，為什麼就沒有津貼資助，男人也是人，是事實。

她為女性爭取入讀軍校、入伍做空軍。因為是女性，體能及一切條件都合格，純粹因為性別非男而被拒諸門外，有違美國人人生而平等的憲法權益。

在男權主流主導的大氣候下，大半生逆風而戰，雖千萬人她反傳統矣。被圍攻、處弱勢、勝算低，敵眾我寡，仍然奮勇地當唐吉訶德，力戰不公義大風車。

這不懂得下班的幸運女人，嫁了個惜她愛她仰慕她的好男人，他喜歡女人有腦，讓她可以做自己，鼓勵她追求高遠的理想，永遠在她身邊，給不苟言笑的她送幽默、送愛、送暖。這任女人強大的男人，二人之間捱過了三次癌症的磨難，一次他的，兩次她的。

她的子女說，年少時他們家中有本筆記叫《媽媽笑了》，專門紀錄媽媽在家笑了的罕貴時刻，多是爸爸逗的，可見這名大法官就算回家了，仍是心繫江山社稷。同樣是成功律師的老公，娶雞隨雞，她有好工，他跟她搬，由人權律師到大法官，過省穿州以她為先，以她為榮。

她的孫女告訴RBG，她的法律學院同班同學中，男女比例如今是50/50了。我記得這位小婆婆判詞的以理服人，否決不公義論據的清晰俐落；她以84歲已佝僂的身軀，聽着歌劇強悍做gym時，身穿的衛衣寫着 “Super Diva”，好可愛。

這儘管是非常偏頗，明明只有歌頌膜拜，一味有功無過有褒無貶的巨人生平，我津津有味的看完。她留下的遺產太豐富可敬，永遠記着她說，"To make life a little better for people who are less fortunate than you"。

她讓世人見識了，溫柔堅定可以如此強大。

IG：budmingbudming

FB專頁：https://www.facebook.com/BudmingBudming