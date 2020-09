這不是要串或者調侃早前名噪一時的「女權菠蘿雞」事件,如果是,我從來都不會掩飾,更無餘暇申報否認。我甚至願意相信,她們當中有些真的意願良好,只是無知。

但若真的關注女權、人權、公義,希望推動改變,我謙卑而真誠的推介紀錄片《RBG》,請看看歷史上有些可敬的人,曾如何身體力行令世界進步。紀錄片談的是美國聯邦最高法院自由派大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)的生平,這享年87、剛去世的瘦小老婆婆,是司法巨人,是文化圖騰,有份改寫人類的命運。

想誠懇地致敬,真心關注她重視的課題,自然該秉承她不慍不怒的溫潤本色,無需嘲弄。你看她每次說話,在聽證會在法庭在生活中,都冷靜、實在、理性、睿智,不亢不卑不火,篤定如一坐小泰山。是她早死的媽媽教落的:要像個淑女、而且要獨立。片首她解釋說,淑女於母親的意思是,做人處事不要受憤怒、妒忌、煩懣等情緒影響,既耗精力也浪費時間,"being a lady" meant being fiercely independent,在那時代想法非常前衛。

女人要「獨立,永遠。不管,感情還是金錢」,張愛玲也蒼涼地明白。

熱愛歌劇的RBG說,在她成長的歲月,她從沒見過任何一個交響樂團有一位女樂手。著名樂評家如《紐約時報》的Howard Taubman,發誓他單憑琴聲便能聽出在鋼琴前彈奏的是男是女。結果有人找他做了一個"blind- hearing"的實驗,「蒙眼試聽」下他錯到七彩。世上琴聲只有好與不好之分,沒有男女之別。

自此樂團面試,都垂簾試音,刪去了男女色相的先入偏見,純以音樂定高低,差不多一夜之間改變了整個音樂界的歷史。

RBG從來不控訴,不吶喊,不聲淚俱下,只溫文的,說出事實。如果這樣的事實都不能突顯不公平,還有話可說嗎?再聲嘶力竭亦徒然,"Reacting with anger or annoyance would not advance one 's ability to persuade"。

在美國,性別歧視曾是常態,曾經合該。父權之下,女性是次一等的性別,是男性的附屬。世界上,很來地方仍然如是。女性連讀書、考車牌、入場看球賽,都是罪。

1956年她入讀哈佛大學法律學院時,全班約500人得7名女學生。是事實。學院院長照例請女同學到他家作客晚宴,問「妳們為什麼讀法律,要做男人的工作?」是事實。她以最優異的一級成績畢業,找不到工作,律師行都說:我們不請女人的。不唯才是用,純以性別決定聘用與否,也是事實。

那些年,女人不能自己買樓,不能申請信用卡,沒有老公同意/簽署,她們是二等公民。

女人彈琴、女人做律師、女人有信用卡,近乎荒謬。你希望自己的姊妹、女兒、孫女,都繼續受到社會的綑綁和歧視,被定型看低,沒有獨立自主,才幹才華不被尊重嗎?

“I ask no favor for my sex, all I ask of our brethren is that they take their feet off our necks”,RBG引述爭取女性參政及投票權的Sarah Grimké的話,不求對女性特別優惠,但求老兄伸少兩腳。

RBG開始定下目標,專接有機會改變法律制度、衝擊偏頗性別價值、重新審視遊戲規則的官司來打,包括為男士爭取女性/媽媽才有的社會福利。喪偶的家庭主夫選擇全職照顧孩子,為什麼就沒有津貼資助,男人也是人,是事實。

她為女性爭取入讀軍校、入伍做空軍。因為是女性,體能及一切條件都合格,純粹因為性別非男而被拒諸門外,有違美國人人生而平等的憲法權益。

在男權主流主導的大氣候下,大半生逆風而戰,雖千萬人她反傳統矣。被圍攻、處弱勢、勝算低,敵眾我寡,仍然奮勇地當唐吉訶德,力戰不公義大風車。

這不懂得下班的幸運女人,嫁了個惜她愛她仰慕她的好男人,他喜歡女人有腦,讓她可以做自己,鼓勵她追求高遠的理想,永遠在她身邊,給不苟言笑的她送幽默、送愛、送暖。這任女人強大的男人,二人之間捱過了三次癌症的磨難,一次他的,兩次她的。

她的子女說,年少時他們家中有本筆記叫《媽媽笑了》,專門紀錄媽媽在家笑了的罕貴時刻,多是爸爸逗的,可見這名大法官就算回家了,仍是心繫江山社稷。同樣是成功律師的老公,娶雞隨雞,她有好工,他跟她搬,由人權律師到大法官,過省穿州以她為先,以她為榮。

她的孫女告訴RBG,她的法律學院同班同學中,男女比例如今是50/50了。我記得這位小婆婆判詞的以理服人,否決不公義論據的清晰俐落;她以84歲已佝僂的身軀,聽着歌劇強悍做gym時,身穿的衛衣寫着 “Super Diva”,好可愛。

這儘管是非常偏頗,明明只有歌頌膜拜,一味有功無過有褒無貶的巨人生平,我津津有味的看完。她留下的遺產太豐富可敬,永遠記着她說,"To make life a little better for people who are less fortunate than you"。

她讓世人見識了,溫柔堅定可以如此強大。

