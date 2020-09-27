請各位讀者再三原諒，我今天又要談串流Streaming中得到的樂趣了。

從前我很不喜歡在文中提到電視節目，認為這是沒有生活情趣的寫作人才會涉及，不然美食、旅行等等有大把題材，何必談這些躲在家裏才接觸到的東西？不過當今是例外，我們都為了疫情而被鎖在家中，電視的串流變為我生活的一部份，只有一談再談了。

還以為我自己很先進，會用新科技欣賞串流這種新媒體，但當我看到了《叢林中的莫札特 Mozart in the Jungle》，才知道我自己很落後，這個串流的電視節目早已在二○一四年就開始播出，我是多麼地後知後覺！

一共拍了四季，我不休不眠地追着看，像着了迷，每季十集，每集三十分鐘，二十小時的戲，我不一口氣看完不肯罷休，現在要鄭重地介紹給大家，千萬別錯過這顆寶石。

講的是什麼？紐約的交響樂樂團成員的故事，這絕對不是人人喜歡的題材，實在小眾得要命，就連美國也只有紐約人能接受，當然紐約不是美國，紐約是獨特的，只有紐約那麼高文化水準的地方，才能製作出那麼標青的節目來，而香港，是最接近紐約的都會，相信也有人會欣賞。

製作團體的主幹是羅曼．哥普拉Roman Coppola，你猜對了，他是大導演哥普拉的兒子，蘇菲亞哥普拉的哥哥，作曲家卡米尼哥普拉的孫子，這家人都特別有天份，祖父留給他的音樂細胞，令他很小便與作曲家音樂家人們為伍，這個故事交在他手上的確是如魚得水。

他從小愛電影音樂和旅行，並不在乎擔任甚麼角色，認為只要能參與已是最大的幸福，經過他手的有《犬之島》、《大吉嶺特快車》等等片子。

看過了Blair Tindall寫的回憶錄《Mozart in the Jungle: Sex, Drugs And Classical Music》之後他就決定改編成視覺作品。電影不可能，因為只能縮成兩三小時，這部戲全靠人物描寫，串流媒體的長篇才能充份表現。也沒有什麼強烈的故事結構，只是講樂團中的各個人物，慢慢描述，讓觀眾一個個地愛上他們，就成戲了。

主角是年輕指揮家，選中了Gael Garcia Bernal這位墨西哥演員來擔任，他在《The Motorcycle Diaries》和《Y Tu Mama Tambien》等片中已被西班牙語系的觀眾大受歡迎，許多名導演都很愛用他，選他的另一個理由是現實生活中真有其人，委內瑞拉指揮家Gustavo Dudamel得了無數的指揮家獎，教宗尤其愛看他的表演，他本人也組織兒童交響樂團，並擔任洛杉磯愛樂樂團的音樂總監，在這部戲中分分鐘看得到他的影子。

女主角Lola Kirke，本身也會吹「雙簧管Oboe」這種樂器，每天演奏是五六個小時。雙簧管是最難吹得精準的，交響樂團演奏時，是讓它來調準音調。這樂器我以前的文章中也提過，蘇美璐說是她最喜歡的，因為原著作者也是吹雙簧管，請她來演是理所當然。

講那麼多，如果不愛聽古典音樂的觀眾會不會沉悶？一點也不。劇中選的多是膾炙人口的曲子，而且每集只有半小時，也不能都奏得完，劇中聽起來恰到好處，對從未接觸過古典的觀眾聽來頗親切，而且會逐漸地愛上，全劇看完，等於上了一堂音樂課。

在第三季，加了Monica Bellucci，演出名女高音，影射Maria Callas，已經五十二歲的她，全裸演出，不覺衰老。

劇情中的人物都是敢做敢愛的，他們熱愛音樂，也熱愛人生，興之所至就來一下，也不覺得有什麼不對，也是輕輕鬆鬆，看得有趣。

值得一提的是配角Bernadette Peters，她人長得漂亮，身材又好，歌唱得精彩，就是在好萊塢紅不起來，她演個交響樂團的經理人，不斷地為樂團找尋贊助者，又要安撫這群瘋子，演得出色，編導也找了個機會在劇中唱幾首動聽的歌。

演過氣指揮家的是Malcolm McDowell，大家還記得他是《發條橙 A Clockwork Orange》的男主角，這角色要不擇手段地死站在舞台上，在演藝圈中有很多這種人物，由他來演，特別活生生。

把藝術和娛樂糅合在一起的戲劇並不多，看了能提高自己的水準的更少，這部得獎無數的長篇劇是非常非常難得的，我看完也為製作人揑一把汗，不知道他們怎能說服投資者讓他們拍出來。

不過，到了最後只拍了四季，還是被腰斬，儘管眾多的觀眾為此不值，但事實歸事實，救不起來，拍不下去。

可惜呀可惜。

大家要看的話，當Prime Video會員吧，沒有幾個錢的。