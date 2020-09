請各位讀者再三原諒,我今天又要談串流Streaming中得到的樂趣了。

從前我很不喜歡在文中提到電視節目,認為這是沒有生活情趣的寫作人才會涉及,不然美食、旅行等等有大把題材,何必談這些躲在家裏才接觸到的東西?不過當今是例外,我們都為了疫情而被鎖在家中,電視的串流變為我生活的一部份,只有一談再談了。

還以為我自己很先進,會用新科技欣賞串流這種新媒體,但當我看到了《叢林中的莫札特 Mozart in the Jungle》,才知道我自己很落後,這個串流的電視節目早已在二○一四年就開始播出,我是多麼地後知後覺!

一共拍了四季,我不休不眠地追着看,像着了迷,每季十集,每集三十分鐘,二十小時的戲,我不一口氣看完不肯罷休,現在要鄭重地介紹給大家,千萬別錯過這顆寶石。

講的是什麼?紐約的交響樂樂團成員的故事,這絕對不是人人喜歡的題材,實在小眾得要命,就連美國也只有紐約人能接受,當然紐約不是美國,紐約是獨特的,只有紐約那麼高文化水準的地方,才能製作出那麼標青的節目來,而香港,是最接近紐約的都會,相信也有人會欣賞。

製作團體的主幹是羅曼.哥普拉Roman Coppola,你猜對了,他是大導演哥普拉的兒子,蘇菲亞哥普拉的哥哥,作曲家卡米尼哥普拉的孫子,這家人都特別有天份,祖父留給他的音樂細胞,令他很小便與作曲家音樂家人們為伍,這個故事交在他手上的確是如魚得水。

他從小愛電影音樂和旅行,並不在乎擔任甚麼角色,認為只要能參與已是最大的幸福,經過他手的有《犬之島》、《大吉嶺特快車》等等片子。

看過了Blair Tindall寫的回憶錄《Mozart in the Jungle: Sex, Drugs And Classical Music》之後他就決定改編成視覺作品。電影不可能,因為只能縮成兩三小時,這部戲全靠人物描寫,串流媒體的長篇才能充份表現。也沒有什麼強烈的故事結構,只是講樂團中的各個人物,慢慢描述,讓觀眾一個個地愛上他們,就成戲了。

主角是年輕指揮家,選中了Gael Garcia Bernal這位墨西哥演員來擔任,他在《The Motorcycle Diaries》和《Y Tu Mama Tambien》等片中已被西班牙語系的觀眾大受歡迎,許多名導演都很愛用他,選他的另一個理由是現實生活中真有其人,委內瑞拉指揮家Gustavo Dudamel得了無數的指揮家獎,教宗尤其愛看他的表演,他本人也組織兒童交響樂團,並擔任洛杉磯愛樂樂團的音樂總監,在這部戲中分分鐘看得到他的影子。

女主角Lola Kirke,本身也會吹「雙簧管Oboe」這種樂器,每天演奏是五六個小時。雙簧管是最難吹得精準的,交響樂團演奏時,是讓它來調準音調。這樂器我以前的文章中也提過,蘇美璐說是她最喜歡的,因為原著作者也是吹雙簧管,請她來演是理所當然。

講那麼多,如果不愛聽古典音樂的觀眾會不會沉悶?一點也不。劇中選的多是膾炙人口的曲子,而且每集只有半小時,也不能都奏得完,劇中聽起來恰到好處,對從未接觸過古典的觀眾聽來頗親切,而且會逐漸地愛上,全劇看完,等於上了一堂音樂課。

在第三季,加了Monica Bellucci,演出名女高音,影射Maria Callas,已經五十二歲的她,全裸演出,不覺衰老。

劇情中的人物都是敢做敢愛的,他們熱愛音樂,也熱愛人生,興之所至就來一下,也不覺得有什麼不對,也是輕輕鬆鬆,看得有趣。

值得一提的是配角Bernadette Peters,她人長得漂亮,身材又好,歌唱得精彩,就是在好萊塢紅不起來,她演個交響樂團的經理人,不斷地為樂團找尋贊助者,又要安撫這群瘋子,演得出色,編導也找了個機會在劇中唱幾首動聽的歌。

演過氣指揮家的是Malcolm McDowell,大家還記得他是《發條橙 A Clockwork Orange》的男主角,這角色要不擇手段地死站在舞台上,在演藝圈中有很多這種人物,由他來演,特別活生生。

把藝術和娛樂糅合在一起的戲劇並不多,看了能提高自己的水準的更少,這部得獎無數的長篇劇是非常非常難得的,我看完也為製作人揑一把汗,不知道他們怎能說服投資者讓他們拍出來。

不過,到了最後只拍了四季,還是被腰斬,儘管眾多的觀眾為此不值,但事實歸事實,救不起來,拍不下去。

可惜呀可惜。

大家要看的話,當Prime Video會員吧,沒有幾個錢的。