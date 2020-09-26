繼續打壓香港　還是以身報國？ - 黎智英

中共出盡吃奶的力滲透香港所有階層，從教育、社福入手攻陷司法體制。最近，教育局局長楊潤雄從教科書刪除三權分立的課題，而林鄭力挺、嘍囉搖旗吶喊，其目的就是摧毀百多年來行之有效的司法制度；出言恐嚇校長教師、將「思想不正確」的書籍從學校圖書館下架等，就是要將學校變成洗腦機器。

我不知道中共在社福方面部署了些甚麼惡行，但教會已然淪陷。譬如天主教樞機湯漢日前致函神職人員，囑咐神父講道勿談政治，不宜含沙射影或煽動仇恨言論，又叫停正義和平委員會眾籌在報章刊登國安法禱文，教會受到的打壓可知一二。

中共滲透社會各層面、大力鎮壓，警權坐大、凌駕法律，或者可以說警察老早就是法律了。香港已是座警察城市，字字鮮明寫在牆上。香港外貌猶在但靈魂已逝。街道上景物依舊，卻不感到親切，不再引起人們的共鳴。對這座城市的情感已然褪色，面對蒼白空洞的前路，大家將何去何從？

二百警察殺入蘋果日報大樓，大肆搜查檔案文件，更是警權侵犯新聞自由；旨在殺雞儆猴，震懾所有傳媒。經此一役，以後傳媒哪還敢不靠邊站？有人說「反中亂港」的壹傳媒仍未被冚檔，依然一貫方針報道新聞、發表言論，可見香港還有新聞自由。是的，我們照常運作，但我們每一天都要冒着被拉人封艇的風險。當你要提心吊膽寫東西、講說話時，你還自由嗎？自由是無憂無慮的。

傳媒被嚇得靠邊站仍未夠徹底。紙媒之外還有網絡、學校傳媒和自由身個體戶記者，他們沒有被早已自我審查、「被控制」了的大機構老闆控制；像去年8.31在太子站拍攝到警暴的自由身記者梁柏堅那樣，他們仍然勇敢地走到最前線拍攝錄影警察暴行。故此非要趕盡殺絕他們不可。

警方於是悍然修改《警察通例》中「傳媒代表」的定義，變相由政府新聞處向記者「發牌」，以警權主導政府，凌駕法律。正如資深大律師梁家傑指出：新聞自由受到《基本法》第27條涉及言論及新聞自由的條文、《基本法》第39條訂明的《公民權利和政治權利國際公約》第19條和《香港人權法案》的保障，故此警方的做法明顯違憲。可是違憲又怎樣？警權大晒呀！吹咩！

警權主導律政司「選擇性執法」已為常態，甚至「撈過界」執法。例如早前警察違反2017年跟證監會簽署的備忘錄，「越界」執行證監會負責執行的《證券及期貨條例》，拘捕15人「操控」壹傳媒股價。他們不過是不滿警方襲擊搜查壹傳媒，饒有創意地買股票抗議警方暴行、透過股市撐壹傳媒的小市民而已，他們何德何能有「操控」股價？

又例如7.21事件。明明是白衣人無差別襲擊市民。林卓廷挺身而出保護市民，卻被警方指控為暴徒加以拘捕。警方生安白造成了法律。警權泛濫如斯，香港還是個能讓人安身立命的地方嗎？終審法院首席法官馬道立罕有地發表14頁聲明，強調司法機構不應被政治化。由此大家應該心知肚明，香港當下的核心問題是警權凌駕法律。警權坐大令大法官慘不忍睹、市民震驚，對中共卻是正中下懷。在中共來說，惟其警權坐大凌駕法律才能夠有效管治香港。香港的「逆權運動」實在太令習大大丟臉了。

中共以國安法此粗暴的法西斯手段進行鎮壓，摧毀保證香港高度自治、司法獨立、新聞言論自由和法治的承諾，證明國際社會不能信任中共。誠信破產，令全世界——尤其是美國人——對中共的取態產生「根本性」的轉變。過去，川普針對中共的言論只停留在政治層面，人民不上心。然而像瘟疫般的武漢肺炎震驚美國上下，成為另一宗「珍珠港」事件。美國人對中共的欺詐和隱瞞行徑帶來的痛苦和損害如夢初醒，徹底改變對中共的取態。

日本在1941年12月7日偷襲珍珠港前，美國人民對希特拉的邪惡並不上心，不支持美國參戰拯救歐洲。珍珠港受襲徹底改變了美國人的意向，全力參戰，終於打敗邪惡的納粹和日本，拯救了歐洲，挽西方文明狂瀾於既倒。

武漢肺炎瘟疫前，美國人民視川普與中共的貿易糾紛為爭取商業和勞工利益的鬥爭，並不上心。武漢肺炎給美國人民帶來頓悟，意識到這並不止關乎生活的衛生安全。中共獨裁專制的意識形態、橫蠻的戰狼行為，冒犯了文明社會的道德倫理，衝擊搗亂人們的和諧生活，進而威脅世界和平。此番覺醒轉化為反共熱潮，改變政治取向；反中共成為美國共和黨和民主黨的共識，川普乘勢以大力打擊中共為角逐連任的競選策略，令反共成為更深入民心的議題。

美國的反共熱潮更喚醒了歐盟、澳紐、日本以至東盟等國，改變對華政策。這些國家同樣是武漢肺炎瘟疫的受害者；跟美國人一樣，其人民對中共的本質有所頓悟，萌發強烈反感。政府的取態依隨民心轉向而改變。今日，中共面對自由世界一致的責難和制裁，形成經濟開放四十年來最大的外交、經濟和政治的危機。

美國不留情面的連番猛烈攻擊令中共陷入極其尷尬的處境。個別國家沒有制衡中共的力量，可是加入美國的反華陣營，卻令中共沒有反制還擊之力。完全不回應嗎，則太被人看不起了。美國大選前夕，美國駐華大使布蘭斯塔德辭職，是中美外交降格的伏筆。與此同時，川普若進一步公開承認台灣主權，甚至將部分日本駐軍轉移到台灣，到其時中共又如何回應？

不回應則明剃眼眉。跟美國熱戰可更吃虧，拖死經濟之餘甚至拖垮中共政權。怎麼辦？打開這個死結的唯一辦法是習近平下台。讓台灣溜走，習大大怎能不下台？除了大肆換人、徹底改變政策以緩和中美關係，中共無以走出死胡同，而中國亦將陷於水深火熱之中。這是習大大報黨、報國、報民的抉擇時刻了。