忍飢流尿，不停作戰 - 古德明

中共主辦的肺炎瘟疫病毒全港市民免費檢驗計劃，關乎新香港市長鄭月娥所謂「香港與中央關係」，中共駐港辦公室自然要宣揚中央對港恩德，九月十二日特安排大陸來港的檢驗支援隊代表會見記者，說了不少賺人熱淚故事。

「有隊員為了來港效力，或把婚期推遲，或挺着小疾病，令人感動。」「我們一班八小時，很多人堅持八小時不用餐，甚至穿着尿片，不停作戰。檢驗工作強度非常大，而且辛苦，有隊員因此肌肉痠痛，雙手或肩膀受傷。但我們熱情飽滿……」他們不說「不停工作」而說「不停作戰」，不說「工作艱辛」而說「工作強度非常大，而且辛苦」，很有中共現代漢語特色；不過，最有中共特色的，還是「延婚期」、「挺疾病」、「不用餐」、「不上廁所」等情節。

一九六零年初夏一個星期天，中共紅軍中士雷鋒「肚子痛得厲害，往團部衛生連看醫生，取了些藥，回程見一建築工地，工人正熱情如火，為本溪路小學蓋大樓。雷鋒情不自禁，推一輛小車，加入運磚行列，直到中午。市二建公司打聽到雷鋒名字及部隊駐地，當天下午敲鑼打鼓來道謝」。這是典型的中共感人故事，但肚子劇痛還去運磚，和忍飢流尿堅持工作一樣，都是毫無必要的自苦，似乎只求感人，只求人家勞師動眾「敲鑼打鼓來道謝」。如此感人故事，對香港這樣的文明社會，恐怕沒有什麼作用。

故事要感人，必須表現真實的人性，但這不是講人性的時代。

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