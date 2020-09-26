決不會忘記 - 蔣芸

今時今日的時勢讓許多慣常的活動都停止了，許多人際往來也變得不可有只可無了，都得另尋方向，日子總要過下去，要設法妥協適應，否則怎麼活下去？

當然總有些很想見的友人、有些很想去的地方，不是遠行出門，只是想去走動走動互訴心中塊壘，在同一個城市，交通也還方便卻是不敢冒然造次突然上門拜訪，你不去，他不來，逐漸的快要變成陌生人了。

這才想起以前所享受到的所謂日常生活原來並不尋常，一切並不是應份的，只有失去才特別覺得可貴，忽然想起曾在「今天」四十週年專輯中讀到的查建英所寫的「片斷」，其中有詩曰：

一切語言都是重覆

一切交往都是初逢

一切愛情都在心中

一切往事都在夢中

這是多麼年輕的感悟與追憶，多麼清新可貴的寫實加上詩興，活到這樣的年紀，讀來卻只感到第一句的真切觸動，其餘的已屬別來無處追尋的虛無飄渺，都已是海角天涯雲深不知處的故人故事了，想來無論世事變化得多麼厲害，老去的心情亦已結成老繭，春夏秋冬的日子也並不如恆，卻還是要日復一日的過下去，而且不知道何時何刻才到頭，長街上依然熙熙攘攘、道旁的樹葉正隨風飄落，季候的鳥兒在悲別離，一年又將盡，生命中倏忽又已逝去了三百多天；驚起回不了頭。

生命中最值得記憶的人和事會逐漸在春去秋來、夏盡冬至中變得日益模糊，但仍有那麼多令人牽心的照亮了尋常歲月，等到再衰老些，再容易忘記一些，這值得珍藏的值得守護的將被擁抱着伴隨着吾人的有生之年，沒有什麼可以和它交換。