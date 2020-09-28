這學期在大學教一門電腦遊戲設計的課程，核心是教授設計「世界觀」。也許是因為沈浸式媒體的成熟，人們更加追尋「體驗」而非產品，而所要體驗的事物亦趨向於與日常生活的悖離，虛擬化、異國化、科幻化以及新一輪的幻想化；同時，因為互動媒介的發展，觀眾的角色也漸漸被用戶／玩家替代，人們希望能和虛幻世界中的一切產生關係。這樣的結果就是「世界觀」的強勢到來，甚至漸漸取代「故事」的地位。簡單的說，以前人們更感興趣的是英雄本身，現在佔據舞台中心的則是英雄生活的那個世界，那裏的物理定律、社會法則、那裏的人類及非人類的一切。

這門課也是第二次教了，同學們天馬行空，但站在一定距離之外看，大家想的又在同一緯度內。譬如這學期兩個班、十組人，盡然九個組都把「海平面升高」這個可能的災難處理做新世界塑形的重要因素。有的世界裏因為海平面升高，人類將生活在艦隊一樣的島嶼上，時刻都在改變航向，躲過小型氣候災難；有的世界則因為海洋面積擴張，人類的主宰地位不得不與海洋生物共享；有的世界則更加魔幻，不但幻想生物如美人魚、克蘇魯怪獸重新出沒，海洋與陸地甚至構成了新的天堂與地獄的對立。另外廣泛而流行的元素當然是賽博龐克，譬如通過控制醫療科技控制下等民眾的半AI半人形菁英，譬如能夠憑藉視野重新劃定世界範圍的掃描儀。凡此種種，大都是對科技的焦慮，只是在這些世界裏科技變為現實，無法逃避。

每次看作業都覺得這一代人確實不易，當然也許代代人都不易，作業裏也有亙古不變的話題，譬如種族戰爭、資源掠奪、性別不平等——同學們一是推演這些情況去到極致的惡果，一是幻想沒有這些紛擾的烏托邦。

而幻想和逃避並不似我們想的那樣無用，它們是鏡子，也可以是解藥。