西施的命運 - 邁克

朋友J君一聽到《金鎖記》三個字，立即磨拳擦掌傳來短訊，說那是他記憶中最難看的一台戲，「只有趙志剛的《蝶海情僧》可與之相提並論」，意猶未盡追加「國光魏海敏的京劇《金鎖記》都比它好」，肉緊之情躍然手機芒。哈哈哈，許導那齣話劇因為卡士有尹子維，上環文娛中心演出時我曾經心郁郁，但是焦媛的春天肯定不是我的季節，終於理智戰勝感情。越劇王子初出道我是發燒粉絲，連九一一紐約恐襲那麼重要的大日子，也坐在沙田大會堂迷頭迷腦聽他的尹腔，散場搭火車回家才知道天地變色，忠心可見一斑，不過鼻子到底不失靈敏，遠遠聞到異味無論如何不會靠近，所以大師炮製的即沖即飲戲寶也沒有欣賞。京劇曹七巧倒似乎看過，可是印象全無，只略略記得女主角的扮相，大概開場不久便神遊物外，錯過了姜長安惘惘聆聽京胡拉出《Long Long Ago》的精彩片段——假如有。

前天專欄寫張愛玲編劇的《金鎖記》胎死腹中，讀者留言反駁，怪老胡塗信口雌黃，「《金鎖記》曾經拍過，由夏文汐演曹七巧呀！」——大大的感嘆號，代替「有冇搞錯」的鄙視眼神。對不起，那部是《怨女》，台灣影評人但漢章執導，夏女士演的是麻油西施銀娣。電影是在康城影展看的，帶着犯罪感進放映室，記得特別清楚。當時我受薪於香港電影節，負責策劃國際部份，理論上亞洲影片不在工作範圍之內，抽時間滿足私慾等於開小差，白白浪費納稅人血汗錢。幸好三十分鐘後就痛改前非，離開戲院重投歐美非澳各洲電影的懷抱去了，多年後買了光碟，也沒有追究西施的命運。