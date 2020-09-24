公安為什麼越俎代庖 - 古德明

八月十日，香港公安大舉出動，拘捕壹傳媒主腦，並大搜壹傳媒旗下《蘋果日報》報館；不少人激於義憤，爭購壹傳媒股票，以至股價暴升。不料九月十日，公安又大舉出動，以「串謀造市詐騙」等罪名，拘捕壹傳媒投資者十五人。

安里控股主席黃偉康說：「警方所述造市行為，包括三日之內交易一萬三千二百次，以及一次交易未完即再設買盤，但這些都是市場正常活動。不少投資者因此擔心，向來所為現在會觸犯法律。」那些投資者未免過慮。一般炒賣股票，只要與壹傳媒這家反動公司無干，是不會犯法的，甚至有助股票市場繁榮，值得嘉許。壹傳媒則例外。比如說，涉嫌造市案件，通常都由證券及期貨事務監督委員會調查，而調查更非一年半載所能辦，待查得真憑實據，其中涉欺詐的部分，才交公安處理。現在公安一不經證監會，二調查不用一個月，即張張揚揚拘捕十五名壹傳媒投資者，用意非常明顯。

新香港政府資深大律師湯家驊為公安局之越俎代庖解釋說：「證監會主要規管上市公司、上市公司董事、證監會持牌人等；一般人涉造市欺詐等罪名，則警方也會處理。」但是，據諳識股票市場事務的律師說，一般人涉造市欺詐，通常也是證監會負責調查的。可見新香港有些法律問題，諳識法律者不可能理解，倒是諳識政治的資深大律師，卻能解釋得頭頭是道。