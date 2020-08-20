兩岸三地，防疫大不同 - 高慧然

看了幾篇不同的網誌，有長居中國的台灣居民返台灣時分享入境後的檢疫過程，也有非澳門居民分享入境澳門後在當地接受14天隔離檢疫的生活點滴。看了令人羨慕、讚嘆，兩岸三地之中，台灣早已成為全球抗疫成功的典範，澳門的隔離措施也相當嚴謹，只有香港，關，從未封。無數人豁免檢疫自由入境香港。所謂的抗疫措施漏洞百出，全民檢疫則屬燒錢的大白象工程，演變成變相公投，香港人用抵制檢疫對政府投不信任票。

我們來看看台灣是怎樣守護自己的第一道防疫防線的。

長居中國的台灣人Tan先生返台，返台前10天因腸胃炎而腹瀉，所以入境者在填寫資料時如實勾選了「腹瀉」選項。結果，下了飛機後Tan先生全程被隔離開來，此後他接觸到的每一個人，包括防疫人員及計程車司機全部如臨大敵，穿着防護衣。

被送到集體檢疫所後24小時，檢疫結果顯示為陰性，檢疫所通知防疫計程車把Tan先生接走。途中，司機需要使用休息站的廁所，先打電話通報，再由疾管中心知會休息站。計程車到達休息站時，已經有三位身穿防護衣的工作人員等候，一位工作人員陪同司機去廁所，另兩位則在計程車離開後在泊車位置消毒。

Tan用「滴水不漏」形容台灣的防疫措施，感慨「台灣可以守到這地步真的不是僥倖而已」。