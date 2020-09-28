陳同佳這枚棄子在等什麼？ - 林夕

《逃犯》這套實況連續劇，兇手與受害者家屬，都只是棋子，林鄭與管浩鳴才是主角，主題是製造逃犯法例。

棋盤就是內地與香港，滅掉楚河漢界，成為一國兩制。那下棋手呢？誰有權力與膽量與資格與實力與機智與手腕去當這重要的國家人物呢？當然是大國手，一直在背後下指導棋。

林鄭只是搬動棋子的書僮。這位書僮，具有超凡的執行能力，這不是謬讚。超凡即係超越凡人的人性才能做得的實情，而且一做必然遠超於國家預期，手腕亦足以撕裂香港人，另外可能當過家庭主婦，結果弄成一鍋粥。

管浩鳴這名政協，不用多介紹，政協本身就是棋子，這枚棋子被選中，只因為由一名政治牧師來看管着陳同佳，以聖公會名義出發，噢，感化他、教導他、開示他，這就像一個教車師傅身懷士巴拿，正常合理合法，要修理好一台壞了的汽車，修理好一個壞了的人，非管牧莫屬，看管就變成管教。

懸案在於陳同佳既然已是自由身，為什麼這一年來都要困在安全屋裏，他樣子又那麼突出，若有逃出安全地帶，有手機者必然有所獲。所以，所謂安全屋可以視為另一座監牢，有理由懷疑他行動與說話的自由都已受控制，那麼，管浩鳴就是監獄長了。

監獄長目前卸下代言人任務，還可以做什麼？大家都是棋子，下棋手目標已達，棋子另有任務待命，再殘忍點說，受害者家屬則已成棄子，陳同佳要不要投案，什麼時候去台灣，林鄭政府才不放在心上。

兇手一年前表示過懺悔，向家屬致以億萬分歉意都沒用，一年後他心理變化，管牧才懶得管。當然，苦主母親情緒瀕臨崩潰，香港人看見也熱血沸騰，林鄭總要有個交代，但別忘了劇集也可以爛尾的，腐爛的政府才懶得理民意，要處理這邊沸騰，再製造另一些新鮮沸騰的一鍋粥就解決了。

《逃犯》第三季不用等了，就用猜吧。一，陳同佳一直變相囚禁於安全屋，二，他心意轉變了，他要用餘生在監牢以外貢獻回報世界贖罪，地點就在大陸。三，台灣已聲明特案特辦，早預備了特別窗口處理，一踏上機艙就先逮捕，抵步就進行審訊，進入文明的司法過程。那麼，管牧還在胡說什麼要跟台方律師商議好呢？廢話，就是答應不必判死刑罷了，這個，先過去台灣再慢慢說吧。所以，如果有心贖罪，還在等什麼呢？等合法入境回大陸逍遙自在嗎？