兩邊不是人 - 鄧達智

駛上境內第一山、大帽山，遠眺山海港景，週末車如流水滿人龍，險窄山徑讓路卻被撞車尾，破財消災。

站山坡回望，人與車不過微塵螞蟻，那解困破財微不足道；喜不喜歡深圳的高樓大廈無阻老早佔據元朗、上水、屯門一帶抬頭視野，忽晴忽雨山上望去但覺風雲變色，滾滾紅塵！

奇怪，眼前卻湧現連串《舒特拉的名單》場景，尤其來到戲尾；有幸未成煤氣房亡魂，好運在戰後走出集中營穿着條紋囚衣、骨瘦如柴生不如死的幸存者，前路如何走下去？毫無意識與意義。

指路人朝東指（前蘇聯及東歐共產諸國、戰前至多猶太人聚居國度），多個世紀以來，他們厭惡與你們同在；向東無謂！

指路人朝西指（西歐並西方陣營），他們向來視你族如地底泥，也無謂招人現眼朝西往……

隨後手指指向觀眾席的前方，意謂巴勒斯坦；猶太復國主義目的地，回到祖先的家園，建設以色列！

簡單說法：不論東往西去，都不受歡迎，兩邊不是人！

鹽田十二港人或高雄五壯士引來回響巨浪滔滔不絕，香港如此，內地與台灣亦如是，看兩地民間回應；作為港人，甚覺無奈，時不我與，港人走到這一步，身份何嘗不是「兩邊不是人 」？

台灣民間普遍禮貌，卻壓根兒對外來謀生者抗拒；白人日人除外，陸客如是、港仔亦是。慘在現況台客往大陸謀生比陸客移台壓倒性超額，香港已失往昔光環，除南亞人外已失吸引力。一位台籍文化界朋友早於去年台灣總統大選期間，鋪文質疑蔡英文：中門大開，歡迎從來看不起台灣人的港仔？壞腦是不是？

朋友主要顧客還是來自香港及大陸呢！

香港佔優勢的年代，長期接受港人接濟的內地人老早不是味兒，經濟隨改革開放而起飛，怎待今天？過了公元2003年，好些人的口氣與嘴臉早已變面！

點解2003年？有機會再聊。

目下港人着實兩邊不是人，何去何從？選擇毫不容易！