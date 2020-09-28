特首唔同 - 高慧然

台灣防疫做得好就不用說了，但是，就連同樣沒有自主權的澳門都做得比香港好，讓好勝的林鄭情何以堪呢？

香港人去澳門，首先要去澳門政府指定的化驗所做檢測，陰性才可以入境。入境後再由警察送去山頂醫院，再做檢測。此後進入澳門政府指定的酒店，進行14天強制隔離。隔離期食宿每天400元澳幣，非澳門居民須自費。

隔離期間，被隔離者不得離開酒店房間，但工作人員每天在房門外替隔離者探熱。澳門衛生局則多次打電話了解被隔離者健康狀況及隔離狀況。隔離期結束前，衛生局派員上門，在房門外提取被隔離者樣本做檢測，結果呈陰性才可以結束被隔離的生活。

為了讓被隔離者的生活好過一些，澳門政府允許他們的家人或朋友送物資到酒店大堂，再由工作人員送到被隔離者的酒店房門外。有了與外界的聯繫，感覺不那麼孤單。突顯出澳門政府的人情味。

以上資訊，我是從香港網友的post上看到，最後他感慨表示，澳門為何超過120日無新增個案？四個字：「特首唔同！」

非一般特首林鄭在做甚麼呢？在虎視眈眈推出港康碼，利用疫情為她個人謀求政治資本。港康碼最終結果是把香港人納入中國的社會信用評級機制。熱愛旅行的香港人，如果為短暫的、眼前的出行方便而屈服於港康碼，則最終必失去所有的行動自由。