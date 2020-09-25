整頓政治 - 左丁山

屋企積累大疊舊報紙，本想在賽馬暑假暫停期間，大舉清理，但支支咗咗，一拖再拖之下，清除咗唔夠一半，呢日見報紙阻碇，一手就掉咗十幾份落垃圾袋，但有一張跌番出嚟，於是執起再掉，但咪住，睇到A2版嘅標題係：「武漢肺炎無證據可人傳人」，嚇咗一跳，肺炎傳到全世界都係，已有三千三百萬人確診，近一百萬人死亡，點解話武漢肺炎無證據可人傳人？仔細睇清楚，呢張報紙係大公報，日期係2020年1月10日星期五。當時肺炎發生不久，數據不足，可見無論甚麼專家，面對新發現新型病毒，如果過早做判斷，根據初步資料推論，好容易出錯。

今年過得好似特別快，斬吓眼就到十月，疫情毫無消退跡象，歐洲美國似已失控，實在令人擔心，長此以往，全世界之文明生活如音樂演奏會、舞台戲劇、球賽、大型表演、慶典活動全部要叫停，文化沙漠將席捲全球，令全人類生活幾枯燥，幾寂寥。

怡人文化生活未曾復蘇，政治滋擾迫人而來，建制派全力攻擊司法機構，可能已搞到即將退休嘅大法官馬道立紮紮跳，忍唔住要還擊，於9月23日發表14頁聲明解說本港司法概念與執行，黨媒在9月24日未有顯著報道，到咗9月25日就重炮出擊，大公報頭條標題係：發表冗長聲明，講咗等於冇講：「馬官大人，你在迴避改革！」當然還要引述兩個洋人面孔（有圖片），一個係列顯倫，一個係江樂士，哈，點解唔要兩大權威（譚惠珠，梁愛詩）出馬呢？講到尾還是要利用洋人來嚇人，返回胡雪巖時代。抨擊大法官，幾十年來未見過報紙可以咁放膽，手法如此具攻擊性，原因為何，大家心照，梗係有人落咗柯打啩。本欄唔止一次講，北京要動手整頓教育與傳媒，但勢估唔到，馬道立未退任便已經成為箭靶！律師W飲茶時對左丁山講：「一石二鳥，痛批堅守原則嘅馬官既可出啖氣，又可以警惕佢嘅接班人張舉能，你估張官上任後會持續馬官觀點吖，還是走『改革的路』呢？」點識呀，只有拭目以待嘅啫。諗到呢層，又洩氣多一些，要學退休律師睇YouTube之Argerich演奏會，以樂忘憂咯。