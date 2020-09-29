張愛玲寫香港趣聞 - 馮睎乾

今天九月三十號，以新曆計，是張愛玲百年誕辰正日。最近兩岸三地「張迷」，紛紛紀念這位百年一遇天才作家，但也許沒很多人留意到，皇冠新版《對照記》收錄了一篇新出土的張愛玲散文〈紐英倫……中國〉（以下簡稱〈紐〉）。

〈紐〉以英文寫成，皇冠版僅收錄鄭遠濤中譯，沒附上英語原文，有點美中不足。這顆滄海遺珠，是金凱筠（Karen S. Kingsbury）教授今年初在馬里蘭大學的賴雅資料特藏中發現的。打字稿紙張有損，標題僅見 “New England”和 “China”，兩詞間有大約三個字符漫滅了，無法還原，只好以省略號替代。那個模糊地帶，有人說是 “and”，有人說是"or"，我則希望是"old"（但好像少了一個逗號）。

張愛玲在一九五八年寫成的〈紐〉，是篇輕鬆散文，屢有妙語，可惜賣不出去，原稿一直擱着，最後混進丈夫的遺物。文章講述她初到紐英倫的觀察和感受，有趣在她常常想起香港，甚至於舊中國。我初看時完全沒想過，竟然會在張愛玲英文遺稿中，讀到五十年代舊香港的許多珍貴趣聞。

例如她寫道（引文為鄭譯）：「前不久香港有個男子開着私家車，從路人身上奪去一支自來水筆，各報輿論嘩然，納罕一個大闊人何以至此。」又說：「香港的報紙還講過一個穿達克綸西裝（dacron suit）的人在商店行竊，連講了好幾天。」駕名車、穿名牌西裝的cheap精，今日一樣有，依然「輿論嘩然」，「連講好幾天」，看來這才是五十年，不，七十年不變的香港。

一九五七年，香港第一部扶手電梯在萬宜大廈啟用，張愛玲也記下港人一窩蜂圍觀的情景：「一棟寫字樓新落成，裝了自動扶梯，天天有一大群人慕名而至，就為了乘免費的扶梯上上下下⋯⋯我讀到當然笑起來。我生長的城市上海多年前就有自動扶梯了。」誰又想到：昔日萬宜大廈的電梯，竟然比今天海洋公園遊戲更吸引呢？

〈紐〉也談到其他香港趣聞，更說「舊中國夢」已在New England實現了，今天讀來更令人浮想聯翩。