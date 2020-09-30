驚艷施華初 - 鄧達智

轉機在於扚起心肝跑到距離我們港島的家走路之遙位於黃竹坑工廈他租賃多年的畫室。感受施華初印象「他便是 Mr Baby，Mr Baby便是他」畫作以外的驚艷。

上 Google欲查有關畫家施華初（Brian Sze）的資料；自從社交平台到真實認識不覺快十年，話語與表情不變的簡約；香港藝術發展局頒予傑出老師，從事特殊學童美術教育快廿載，猶如過去媒體報道：清純若水，人與作品！

似水年華，我們的友誼也像人家給他的評語：水一般的清，水一般的淡。

友誼又非We Are Family，親密無間了無私人空間，過密小人長戚戚，失去客觀洞察也失吸引力。曾參觀過施君畫展、Art Fair展出作品、過去得惠政府資助（三年為限）位於也是黃竹坑的工作坊，無論粉面童真猶如童話插畫還是色彩斑斕看到血肉搏擊的題材，不離不棄表現他自以為的自我 Icon；Mr Baby。

他自己清楚罷，旁人直接指出肯定也不匱乏；兔子 Mr Baby 在某程度上阻撓了買家的意欲。

畫作猶似時裝，金句：Sex Sells！

不一定表面肉慾橫流的性，心底深沉的怒吼是更形深奧的呼聲。

明明讓觀眾慾念澎湃的人像、肉體、情緒甚至花朵、異色圖像，卻讓施君的化身，雖然偶爾表情狡黠，形象比較平板而單純的白兔幾乎是一擊反高潮，迫使有興趣的收藏者臨門一腳出手最終保守。

不用說藝術工作者，要改變一個普通平常人的信念實非易事；期望人家持平尊重，相對亦須保持一定的沉默，尊重選擇自有道理，隨他去吧。

探望過施君由始至今的工廈工作室，遊走近期作品，拍掌叫好，也不禁拍腿為其不值：埋沒啦，遍地流麗光華！粉淡的兒童頭像系列，的而且確藝術收藏對象，他介意也需道明；這系列並沒有跳出來搞鬼的白兔，予人全心全意融入筆下色彩意象。

另有一組在過去數年積累的作品，畫他自己平淡背面的內心世界吧；喜、怒、哀、樂及情慾的刻劃，吸引程度？即想收藏！可惜接受不了兔子Mr Baby的介入，期盼完整的施華初驚艷，仍需耐心等待。