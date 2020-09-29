尋找十二少（卅二） - 李碧華

永定見如花對這句粗口不以為然，忙為阿楚開脫：

「其實這是今年七一港區國安法推行，遊行人士於灣仔北海中心的電車路上，勇敢攤開的一張大型直幡，看——」讓如花看手機上照片：「電車你知道，有百多年歷史；這直幡是無數港人面對惡法的心聲，第一遍也是說過萬遍的話，『我哋真係好撚鍾意香港』——豪言壯語太粗口？我也說了，就把我和阿楚抓去浸豬籠吧！」

雖然恐懼，但寧鳴而死不默而生。好撚鍾意，港人驕傲、不捨、不忍。

阿楚聽得不止要跪祠堂還要浸豬籠，破涕為笑。

「如花，我們很粗口但很溫柔，我們都是好人！」

「你們是天生一對！」如花由衷祝福：「祝你們百年好合——」

「但不保證永結同心！」

「也不保證子孫滿堂，大人都不快樂，什麼勾結、煽動、顛覆、分裂等等，均『莫須有』的白色恐怖，怎敢把小孩帶到這世界？讓他們失去自由？」永定說：「以為自由像呼吸般理所當然，窒息中更覺珍貴。」

「所以，如花，現代人比你們痛苦！」阿楚道。

「黎明之前是最黑暗的。」

「好吧，承你貴言，希望黎明快點到來。」阿楚笑：「他不來，我便去找他。」

「我該走了。」如花又作揖致謝：「我叠埋心水，入鬼門關，走黃泉路，經三生石，喝孟婆茶：倒走半碗，過奈何橋，連望鄉台也不必去了——我只有一個最親愛的人，我要早日投胎長大去等他！」

告別：「有緣再見！」

如花冉退，七月十四也過去了。

天天都有各種新聞，不外乎打壓自由、浪花公帑、重判威嚇、司法不公、「全民檢測」成效欠佳；陳同佳仍未肯赴台自首；花木蘭；健康碼；五野豬闖中環中銀；黃秋生斷捨離搬走他去；禍港殃民奸官受美制裁；美台日中戰事及暴亂消息滿天飛；今年10.1中秋很多人不能「團圓」……

說時遲那時快，天已涼了。

（完）