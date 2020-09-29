獅城變首選 - 左丁山

TikTok現在聞名全球，大家估吓，七月一日本港有咗港區「國安法」之後，第一個宣佈退出香港嘅科技公司係邊一間？估中冇獎，咪係TikTok囉。TikTok領導人張一鳴好聰明，知道TikTok要衝上世界舞台，需要遵守世界性營運守則，保護用戶私隱，但一旦接到中國特區香港政府嘅要求，交出用戶資料嘅話，點算？Google、Facebook係美國公司，夠膽拒絕香港警方啫，TikTok係中國「民企」（已有黨委之設），幾難拒絕噃，到時咪要自打嘴巴？所以一見到國安法實施，立即離開香港，放棄香港呢個小市場，費事以後遇上政治麻煩，係聰明做法。

唔要香港，去邊度呢，不約而同，TikTok、騰訊、阿里巴巴都走咗去新加坡設立亞洲區地區總部，聘請當地人，唔會碰上香港式麻煩。中資公司（有世界野心者）既然如此，其他外資公司係會點？梗係重新考慮留在香港嘅優劣點啦，香港廣為人知固有優點係：（一）司法高度獨立，（二）新聞自由，（三）完全開放資訊自由，（四）國際學校雖然學位唔夠，但有學術自由，（五）香港金融中心地位。

呢五個優勢，現在變成點？自北京強推港區國安法之後，本地全部建制派（一）全力攻擊司法制度，全面否決香港有三權分立，（二）國際學校教師被勸喻在課堂不要講個人政治意見，（三）FCC批評警察之新聞記者證做法，立即畀駐港外交專員痛批為說三道四，喝令收口。之前已有外國記者不獲簽證留港或來港；（四）國安法有外部勢力勾結一條，外國機構在港不知甚麼時候會被犯規，（五）金融中心呢？金融時報9月25日報導，一個英國對沖基金Marshall Wace管理資產高達480億美元，決定捨港取星，到新加坡開設辦事處，今年外國資產管理公司申請在新加坡開業嘅數目，比去年增加10%，而新加坡正在大力遊說外國公司到新加坡設地區總部，用意不言而喻，就係希望取香港而代之。今年七月一號以後，建制派步步進逼泛民，攻勢愈來愈凌厲，肆無忌憚，若非有人照住點會咁勇？外國資金公司唔係儍嘅，看在眼裏，咪靜靜雞重新部署囉。