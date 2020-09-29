說江澤民是獨裁者的記者 - 曾志豪

CBS記者，我們先不提他的名字，2000年訪問時任國家主席江澤民，席間問了一道問題，這個對答過程，在牆內是無法收看的。我們仍然有資訊自由，所以得知真相。

記者﹕「你是世界上最後一個獨裁專制者。」江澤民：「你的意思是我是獨裁者？」

記者：「怎麼說呢，當然是啦。即便是改進（developmental）中的獨裁者也是獨裁者，我們就是這樣認為的，也許我錯了？」江澤民：「當然錯了。這是一個巨大的錯誤觀點。」

記者：「在我看來，你的確是個獨裁者，集權者。」江澤民：「不是這樣的。我非常坦率地跟你說，你說我是獨裁者，我不同意你的觀點。」記者：「我知道你不同意，這我知道，但是，美國有句俗語說，如果走起來像隻鴨，叫起來也像隻鴨，那麼這就是一隻鴨。」

這個記者是誰呢？就是江澤民認為和他「談笑風生」、並且和香港記者相比「不知高到哪裏去了」的華萊士，Mike Wallace。這個訪問對答，算不算「咄咄逼人」？當然算，逼到江澤民去到死角。算不算「人身攻擊」？當然算，直接用「鴨」來作比喻，簡直就是物化國家主席。但這個華萊士，沒有比CBS「再觀察調查」，也沒有被刁難解僱，甚至被訪者，也沒有覺得自己被冒犯而投訴，反而在公開場合，大讚華萊士。

那為甚麼，利君雅問了幾個問題，便是咄咄逼人、人身攻擊，甚至可能飯碗不保？問林鄭「瞓唔瞓得着」和指責警方「貓哭老鼠」，如果也是「冒犯」，那麼警察的「曱甴」、「開香檳」，那應該不是一句「冒犯」可以形容。為何沒有一個警員被「再調查」？

或許我們無法阻止政權用高壓手段清算，但至少我們要把道理講清楚，利君雅沒有犯錯，利君雅沒有專業不當，她最多就是「政治不正確」。在中共的世界，人民是沒有權利「政治正確」，因為人民只是被政治風向收割的韭菜，正確還是錯誤，都不是人民可以決定。官媒至少今天還不姓黨。