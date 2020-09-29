美好季節 - 李純恩

星期天中午上山走走，天氣欲雨還晴，偶有陽光閃現，畢竟中秋將至，風涼水冷，走在山道上已無前些日子的燠熱，清爽舒服。

走了一個多小時，身上只出了些微汗，這就對了。照中醫理論，夏天要出大汗，利於發散，到了秋冬，就要收藏，不宜再大汗淋漓。這是養身之道，人的身體猶如大地，隨四季變化，春種夏發，秋收冬藏，順其自然，知所進退，自然健康。

當然這套說法在四季分明的北方更加有效，到了這時節，北方天氣轉涼，出外要加衣添衫，身體也需要增加禦寒儲備，這便是所謂秋冬進補。北方俗話有「貼秋膘」之說，就是到了這時候，要多吃肉，讓身上的肉也長起來，胖子總比排骨禁凍，身上的膘厚了，有利禦寒。

有一次跟一桌尼泊爾喇嘛吃飯，個個肥頭大耳，極能吃肉，見我眼有疑色，連忙解釋說尼泊爾冬天太冷，嘴裏不吃肉，身上不長膘，挨不住嚴冬。到了這時候，整天嚷着減肥又總覺得不成功的女孩子也心寬了，天氣一涼，衣服多穿，身上多出來的幾磅肉也容易遮擋了。「天涼好個秋」，又多了一重討喜的意義。於是打邊爐，吃火鍋，不亦樂乎，人生樂趣頓時增加，即使腰間腹前那一帶又添了一兩吋肉，也不再介意了，至於減肥這個終身事業，到明年開春再說了。心寬體胖，體胖皆因心寬，秋天，真是美好的季節。