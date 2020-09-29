林鄭的初心 - 高慧然

香港人永遠不可能忘記林鄭的初心。當陳同佳在台灣殺死潘曉穎，林鄭像嗜血的野獸聞到了新鮮動物屍體的氣味，是多麼興奮！左一句「還死者一個公道」、右一句「給死者父母一個交代」……擺死者潘曉穎上枱，食死者人血饅頭，極度牽強地推出送中條例。

之後發生的事，香港人更不會忘記，許多年輕人死了，包括比潘曉穎更年輕的陳彥霖、周梓樂……他們不是死於遇人不淑，他們死於不幸地生於97後的香港，他們死於熱愛香港，所以勇於捍衛香港最珍貴的價值。林鄭對他們的死卻視而不見，所謂的「初心」消失無影。

死亡的何止是年輕人？還有香港。香港的核心價值死了，言論自由、新聞自由死了，金融自由死了，法治、教育、醫療……一一被侵蝕，由一國兩制走向極權專政，始作俑者林鄭毫無感覺，不知這是不是她真正的初心？

被用完即棄的潘曉穎母親，終於意識到自己做了condom，難以接受殺死她女兒及腹中胎兒的兇手居然24小時受香港警察保護，住在安全屋中，而不是去台灣投案。要求林鄭插手，林鄭卻只要求女兒枉死的潘母「釋懷」。身為兩個兒子的母親，假若死的是她的骨肉，不知林鄭能否釋懷？

潘曉穎已無利用價值，所以，保護陳同佳反而成了林鄭和香港警隊的要務嗎？現實果真比小說荒誕，叫死者家屬如何釋懷？