總統大選辯論第一場，果然川普以氣勢勝。

「氣勢」這回事，很難定義，不以川普講話有沒有禮貌、對家說話時頻頻插嘴，是否有道德為標準？一個人有氣勢，即使拜登慢條斯理在講話，他頻頻打斷插嘴，在支持者眼中，川普只是嫉惡如仇、忍無可忍。

中國外交可以稱為戰狼，外長王毅大罵外國記者亂說中國人權問題，一樣得到愛國的中國人鼓掌喝采。

川普又被問到種族歧視問題。川普說：當前這場全國大暴動是極左派的「反法西斯聯盟」發動的。主持人不斷逼問，你是否同樣也譴責所謂白人優秀主義者的暴力，川普死也不講，強調：為甚麼我要說？這場暴動的暴徒是極左，不是極右。

在仇恨川普的人眼中，這是其內心種族主義的罪證。但在理性人士眼中，川普確實沒有必要「兩邊對等譴責」，因為二者互不相干，而且他講的是事實。例如，若譴責中國取締內蒙古中小學取消蒙古母語教學、剝奪人權，也不必同時譴責一千年前成吉思汗的對外侵略和屠殺。

美國社會民間濫用「冒犯」（offend）一詞。Be factual，往往很Offensive。講事實，聽在許多玻璃心眼的人耳朵裏，就變成了充滿「冒犯性」。正如指出：當年英法聯軍火燒圓明園只是果，原因是咸豐皇帝先下令把英國派來想談判的代表團關押折磨致死。如此行為，形同恐怖主義在先，英法聯軍量刑懲罰，遂火燒圓明園在後，而且放過建築水準更好的紫禁城，只燒了以一座A貨巴洛克西洋建築「大水法」為地標的圓明園，其實是手下留情。

聽了這種話，一樣可以歇斯底里，覺得很冒犯。然而散文家戈爾維達說（Gore Vidal）：「若對敵人，冒犯起來，就不要小眉小眼（Never offend an enemy in a small way）。」

所以，川普的電視辯論，如果覺得此人冒犯：他那個誇張的髮型（那種燦金已經很種族主義）、對着拜登目露凶光的蔑視（完全是對老人癡呆病人的歧視），還有毫無禮貌的打斷插話，絕對沒有家教，每一秒鐘此煞出現的畫面，已經充滿冒犯性。

如當年維達聽到他的一個敵人死了，他說：RIP，然後加一句：in hell。

世界上就是有這種人，才有爭議，方有層次，人生你我四周，才多姿多采。