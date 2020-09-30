無普選不結婚的四眼陳 - 曾志豪

泛民最終在去留民調不過半的情況下，政治判斷留任了。陳淑莊選擇不留任並退出公民黨，等於全身而退，「做個小fans」為盟友打氣。四眼陳告別政壇。

和陳淑莊認識很久了，最初開始和她合作演出時她還未做立法會議員，我記得2008年，《頭條新聞》當時19周年，為了「開枝散葉」，搞了比笑招新，也就是邀請各界搞笑高手參加，發掘新血加盟。當年和仍然是四眼陳的陳淑莊搞了一個「唱雙簧」的表演，那個表演形式其實是來自中國傳統表演項目，一個人坐前面做動作表情「夾口形」，一個人在背後講對白，不時故意講一些整蠱前面表演者的「自虐」動作，例如「我搣自己塊面」等。那一年我們表演的主題就是「上京見阿爺爭取真普選」，最後個gag是我不停兜圈「見到阿爺不敢講要普選，變咗講要普洱」，然後陳淑莊忍無可忍，不再mic嘴，自己跳出來發聲「我要真普選」。

一眨眼，已是12年前的事。

《頭條新聞》不單未能「開枝散葉」，反而是「連根拔起」；陳淑莊不再是四眼新丁，卻成為「退役老將」，而那個「真普選」，遙遠得都不敢再提，真的只能喝一口普洱算數。

陳淑莊當年還有金句，「直到香港有真普選才會結婚」，當年已經許多人笑她「玩自己」，今天我告訴她，「別說和真普選掛鈎了，你和立法會選舉掛鈎都未必有運行」。對啊，誰想到，今天的香港，不要爭真普選了，先爭取立法會重啟選舉啊。

泛民決定留任，其實比起離開，形勢更嚴峻。可以預期，抗爭派不會放過泛民，除了不停諷刺他們是「賣港求財接受委任」，更會金晴睛火眼檢視他們的「抗爭表現」，稍有差池，指責力度比起建制派有過之而無不及。即使贊成留任的市民，也會期望議員可以拿出更多的勇氣做出更轟烈的成績。我只有一個期望，離開的、留低的，都是向同一個方向前進，別把對方當成仇人。