湯漢之徒，同而不和 - 古德明

新香港天主教區頭目湯漢之徒編撰的「宗教及道德」課本，教學生以「和諧」。試看湯漢上月底禁止教徒刊登祈求民主廣告，又批評一些神父講道時言論「含沙射影，或引致社會動盪」，可知他根本不知「和」為何物。

孔子說：「君子和而不同，小人同而不和。」這「和」、「同」的意思，《國語》卷十六「史伯為桓公論興衰」一節解釋得最清楚。史伯認為和則興，同則衰：「夫和實生物，同則不繼。」何謂和？史伯說：「以他平他（以不同事物互相協調），謂之和，故能豐長而物歸之（所以萬物繁衍，人民歸附）。先王以土與金木水火雜，以成百物。是以和五味以調口（五味調和，然後可口），和六律以聰耳（六律調和，然後可聽）。」何謂同？史伯說：「以同裨同（同一事物相加），盡乃棄矣（不能繁衍，終必耗盡）。聲一無聽（聲律單一，就不可聽），味一無果（只得一味，就不可口）。」以此說政治，聽民意，容納異議，就是和，所以史伯說：「民之所欲，天必從之……（先王）擇臣取諫工而講以多物（擇敢諫者為官，綜合多方意見）。」至於愚昧自用，只求阿附，則是同，所以史伯說：「惡角犀豐盈（憎恨大德君子），而近頑童窮固（親近陰險小人），去和而取同，欲無弊（想不衰敗），得乎？」

現在，湯漢之徒以力闢民主為高，以不容異議為貴，這是求「和」還是求「同」，是君子之德還是小人之行，湯漢自己一定知道。