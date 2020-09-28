白頭宮女莫話當年 - 古德明

新香港政府宣布「香港從來沒有三權分立」以來，社會議論紛紜，法律學者也多引經據典，反駁「從來沒有」之論。但往事那堪回首，香港今日的確沒有三權分立了，裁判官鄭紀航最近就為港人現身說法。

九月十一日，鄭紀航裁定二十二歲的張俊文干犯「襲警」、「有意噴漆污損他人財產」兩罪：原來張俊文去年十一月參與反政府集會，揮雨傘拒捕，被捕後背囊還搜出兩罐噴漆。鄭紀航痛斥道：「張俊文行為自私，討人厭惡；反政府者噴漆的標語，也往往充滿仇恨，宣揚暴力，會分裂社會。」張俊文於是判處入獄五個月有十五日。

九月十七日，鄭紀航再審政治案，裁定八十三歲的黃森球干犯「襲擊致傷」罪，原來黃森球恨民主派梁國雄反對政府，買利銼，今年四月趁梁國雄在中共駐港辦公室外抗議，悄悄走近，拔銼刺腰，幾乎奪命，在法庭上還昂然說：「我沒有槍，否則就開槍打。還有黃之鋒、許智峯，在我中國地方搗亂，遲早要死。」鄭紀航贊歎說：「黃森球八十多歲，還身手敏捷，而聽其所言，似乎熱愛社會，可判處為社會服務。」

論暴力，張俊文是揮傘抗警，黃森球則是利銼刺人；論扇動仇恨，張俊文還未見噴寫標語，黃森球則在法庭上公然鼓吹殺人。兩人罪狀分明此輕彼重，刑罪卻分明此重彼輕。裁判官對兩人截然不同的評語，更證明三權合作已是大勢所趨，法律學者何必還效白頭宮女話當年。