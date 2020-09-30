牢不可破之局 - 蔣芸

藝員歌星李克勤相隔兩載後又有機會亮相電視，不斷對着記者呻窮，說是自從新冠肺炎來襲；他及許多同行開年至今沒有了收入。這話有點奇怪，一直能在中國的各省市電視節目上或者在YouTube上見到他，有時和名歌星周深拍檔參與歌唱比賽節目，而且因兩人都是唱家班人馬，配合得當，多半能勝出，難道這些演出都是義唱而無任何酬勞？太不可置信了。

由來已久的大部份明星藝員歌星都覬覦着中國這塊大市場，而且睇錢份上，行事言談如履薄冰，只能揀聽得入耳的去說去做，以免被趕絕；這樣做已經算是有羞恥心的藝人了，本來嘛為了養家餬口情有可原，但最令人不齒的是那班已撈得盤滿缽滿的藝人分明已上了岸的，依然厚顏無恥的死抱着中國那大市場的大腿，是非對錯不分，還勇於睜眼說瞎話、說肉麻話，這班無品人渣的名單一大串，誰被列入大家心中有數。

當紅歌星嘆自家收入遇上難關苦不堪言，那麼表演行業的其他手足呢？還有更多行業人士自上到下的經營者包括員工呢？從今年一月以來，日復一日的被關門倒閉、被裁員、停工、暫休，天天傳來的都是壞消息。香港面臨的難關是疫情加人禍，許多行業早已奄奄一息，只能望天打卦，不知何時才能重見天日。

不僅如此，再說到股市大災難，不能不提最令人傷情傷心又傷財的滙豐，受到影響的人又何止幾匹布咁長；最安全的地方原來是最危險的地方，最不貪心的投資者不知如何竟陷於萬劫不復的死局，一百多天之前，有那一位資深的分析師能料想得到今日的水深火熱？