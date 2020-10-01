西西以前是全職教師，這個我知道，但是不清楚她擔任什麼科目，所以看到《我的玩具》關於羅馬尺的一篇，「抽屜裏有好幾把尺，都是12吋長的直尺……後來不教書，不再需要用尺」，自然停下來想想，究竟教哪一科需要這款文具。頓一頓才噗嗤一笑：哎呀，上堂必備，會不會其實與課程無關，而是要來打不聽話的學生手板？從前的學校，老師體罰沒有人大驚小怪，我比較幸運，一次也沒有受過皮肉之苦，否則大概不會如此遲鈍，不立刻醒水間尺既是文具也是刑具。不過，無端端想像西西凶神惡煞「執教鞭」，實在大不敬，以她文章風格推測，面對莘莘學子應該只會諄諄善誘，不可能揮舞木尺大顯神通，這樣破壞形象，罪過罪過。

她說羅馬尺來歷不明，「尺上有字，寫着Roman Ruler二字。難道在意大利買回來？但是寫的字是英文；除了自報名號，還有些文字。並有一個人頭的圖像。旁邊一行字是Hadrian，AD 76-138」。咦，套用越劇《紅樓夢》「天上掉下個林妹妹」造句模式，這把尺我在英國遊蕩時見過的，不是大英博物館禮品部，就是國家肖像館附設的小書店，還曾經心大心細，考慮要不要買下來，除了Ruler一字雙關正中食字獸下懷，也因為那位名留青史的君主好歹算同志偶像。我對他的認識，完全來自瑪嘉烈特尤辛娜的歷史小說《哈德里安回憶錄》英譯本，對他「無可疑」早逝的男寵Antinous尤其印象深刻，參觀博物館蕩進古羅馬，總尋找他們的石像拍照留念，印證「神仙眷屬也要歷興亡」。