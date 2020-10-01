讀點馬克思就想通 - 陶傑

總統大選辯論，川普對拜登。川普毫無懸念地盛氣凌人，不斷打斷對手講話，舉止明顯在欺凌一名表現出老人癡呆早期症狀的長者，以人道立場而言，頗令人痛心。

看了此場辯論，觀察四周人士的反應，是一場令你暗中可以判斷其他人的理性邏輯思考指數的測試。

美國CNN與紐約時報輿論一面倒譴責川普無禮欺凌，華人世界輿論即抄襲跟隨。

但是除了欺凌角度，還有一個馬克思主義角度。

由馬克思的觀點閱讀：川普在辯論中火氣旺盛不斷插嘴，欺凌拜登老年癡呆，雖不守辯論規則，但馬克思認為：那裏有壓迫，那裏就有反抗。川普執政四年以來，美國媒體與左翼沒有一天給予他足夠時間正常執政，日日情緒式破口大罵，挑戰川普的情商（EQ）底線。

正如香港主權移交之後，第一位中國人當家作主的董建華先生做了特首，備受批評，親中陣營也覺得不公平，呼籲可否勿罵那麼多，請給予董先生一點平靜的時間，讓他執政好嗎？人家一上位就吹毛求疵的挑剔，有欠公道。

川普也感到四年來受足美國左翼媒體的欺凌：拜登有多次毛手毛腳揑摸女童的視像證據，左翼傳媒淡化不提、女性主義團體不予追究、平時說「兒童的身體有自主權」的人權組織視而不見。

拜登帶同兒子外訪烏克蘭與中國，明顯有利益交易，左翼媒體也視同透明。但針對川普，左翼媒體事事用放大鏡。

對川普個人尊嚴、權利、名譽的排山倒海般的舉國文宣欺凌，川普忍氣吞聲，只利用這一個半小時積壓四年的受辱而反擊，不守辯論規則又如何？

毛澤東領導的工農革命軍，聲稱農民階級受地主壓迫幾百年，打土豪分田地之際，請問又遵守過哪條文明規則或任何一條中華民國的法紀？中國加入世貿，簽署協議，明明答應過開放金融市場，又有沒有守過規則？

「規則」是誰定的？根據馬克思主義和共產黨觀點：規則是統治者和帝國主義定的，一個造反者要勇於藐視敵人制訂的規則。此所以荷蘭海牙國際法庭，按照海洋法，判決南海所謂「九段線」無效，中國也不予遵守。

以此邏輯引證：川普為甚麼要守規矩？但仇恨川普的人，將拜登的那一句：「Man, would you shut up」視之為拜登受欺凌之下的反抗，大為鼓舞。

以馬克思主義的階級鬥爭角度，拜登代表的是一個欺凌川普的利益集團。所以，川普欺負老人，but, so?