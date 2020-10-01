Made In Taiwan - 高慧然

華為副董事長兼財務長孟晚舟引渡案，9月28日在加拿大再度開庭。台灣人很興奮地發現，中國華為公主出庭時，公開佩戴的淺紫色口罩，居然是Made In Taiwan！她不止對台灣防疫產品投信任一票，也投了品味一票。

加拿大是買不到台灣口罩的，基本上，從大型連鎖超巿Costco，到蚊型家庭式雜貨鋪，從各大藥房到便利店，能夠買得到的即用即棄口罩，幾乎全部來自中國，只有少量可重複使用的布質口罩，在加拿大本地製造。而中國的口罩，只在包裝盒上標注產地，口罩上面，不會像台灣的口罩那樣印上Made In Taiwan字樣。中國製造的口罩不標注產地，自然有人人皆知的原因。不過，此時此刻，倒也算是一份體貼，若人人必須戴着Made In China的口罩在街上走，一定不好意思像孟晚舟那樣，在鏡頭前高仰脖頸，拂開長髮，驕傲地秀出產地。

所以，身在加拿大的孟晚舟，不可能隨意走入一間店鋪，順手一抓，買到一盒台灣口罩。她的台灣口罩，是她為確保健康和生命安全，精挑細選的。

中國趁疫情大量輸出防疫用品，可是大量黑心商品、偽劣商品被多國退回，加拿大是其中一個受害國。四月份，加拿大政府宣佈從中國購買的100萬個KN95口罩不符標準，不會分派到各省巿。

此後中國做了大量洗底工作，希望扭轉形象，沒想到華為公主卻在全世界人面前對中國製造四個字投不信任一票。連中國人都不相信中國產品，還有甚麼可說的？