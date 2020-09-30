棺材釘（中）- 李碧華

來者並非稀客。

背後連番官商勾結，一眾親建制的防疫、檢測、建設、大白象工程既得利益者，都不希望收成期受影響。

女市長年來已不敢出街了，莫說個人自由shopping恤個髮，就算有隨從保鑣保安，舊區派口罩show也被街坊粗口辱罵，「受歡迎」度可想而知。

這晚到官邸的代表3人，是大機構高層，他們與公司領導人一直擔心女市長失勢，一旦下台後再也不能「雨露均霑」，且秋後算帳，棄如condom——這年頭，不但翻臉不認人，用完即棄，根本無「初心」可言，都擺上枱利用了，如殺人犯（一屍兩命）阿佳，被建制奴才和女市長合力借用：「還死者一個公道！」，「為死者父母伸張正義！」，強推送中惡法不果，之後再也不理會死者及其父母，視而不見聽而不聞，更花用公帑「保護」阿佳，在安全屋中好食好住好瞓好拉撒，受害者含冤莫白，殺人犯卻是逍遙懶散，被飼養的棋子。

難怪人人鄙夷女市長無人性、無人格。但來者逢迎有術：「尊敬的市長，我們這回給你搜尋到一件稀世奇珍！」

有人忙作推介：「別瞧它不起眼，年份不詳，但靈力十足。」

有人急於補充：「我們是在市長浙江故鄉經多番努力才找到的，你知江浙一帶不止富饒，文化高深莫測。」

「這精緻手鐲，非金非銀非鐵非鋼，是貴重的銅鑄，看，多亮！」特地在燈下映照。

「有什麼了不起？」女市長不屑一顧之嘴臉：「銅？戴出去也不登樣。」

「不是戴出去，當你需要時，戴着睡——它辟邪、增運、預知，顯示你的能力和精神狀態，運來黃燦燦，運去黑黝黝，氣場不足便加以補足，入夢之警語，醒後要記住。」

「因我們對市長寄予厚望，冀可長期合作，請笑納並多加運用。」

沒說出來的，是「大家拍住搵食」；還有，那神秘黃銅手鐲有來頭：它是由「棺材釘」重鑄而成……

（明續）