容不下樓繼偉直言 - 左丁山

內地五毛及本地藍絲幾乎日日拚命廣傳中國科技發展如何先進，華為如何在5G領先全球，讓全世界「震驚了，嚇壞了」嘅「內容農場」作文。點知失驚無神有一位樓繼偉竟然公開講，中國的5G投資太多，5G技術還未成熟，目前還未有應用場景，這份投資會成為中國經濟「堵點」，說話頗為大膽兼政治不正確。

樓繼偉並非普通大叔，而係前財政部長，浙江人，今年70歲，清華大學計算機系畢業（1982），中國社會科學院研究院經濟學碩士，2013年3月至2016年11月任財政部長，之前在2007年出任第一個中國主權基金「中國投資有限責任公司」董事長，掌管資金達2,000億美元。如此人物，當然明白投資理財之道，加上清華大學計算機系畢業生背景，對科技認識亦勝過不少網民、藍絲。

不知樓繼偉是否屬於江朱派（按：樓繼偉早年在上海市屢受朱鎔基提拔升官），竟對習近平政策有微言，曾在政協2018年第13屆會議明確反對「中國製造2025」，指政府不應表明支持甚麼行業，應信任市場選擇。幾日前講中國經濟雙循環，產業鏈佈局，又明言政府不宜插手干預。

樓繼偉如此「大膽」，果然有後果，講完5G之後，立即受內地網民攻擊，指稱佢係自由派公共知識分子（簡稱自由公知），不是蠢，便是壞，唱衰中國科研成效，而樓繼偉在「中國經濟50人論壇研討會」發言，在微博只剩下四句，幾千個網上留言被封，只剩下批樓嘅護航發言，足見當權者對樓繼偉好唔高興。

海外人以事論事，會覺得樓繼偉說話中肯，並不激進，但習大大大權獨攬之下，中國在10月26日至29日召開19屆五中全會，開宗明義就話明「以習近平同志為核心的黨中央審時度勢……」，誰人敢挑戰黨核心？回顧「中國製造2025」，到目前為止，確係未見有特殊成就喎，反而招美國所忌，全力打擊制裁中國科技業，令華為無「芯」可用，將中國科技「堵點」，一下子全部顯露在世人眼前，原來中國芯片技術製造大大落後於台灣（台積電），現在要傾全國之力發展之。即係咁，「中國製造2025」還未開步前進，已缺乏核心零件，點繼續行落去？樓繼偉在2018年反對中國製造2025，現在批評5G浪費大量投資，可稱忠言逆耳。